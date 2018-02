El Barça topa amb un mur i es deixa dos punts (0-0)

El Barça s’ha deixat aquesta tarda dos punts en la visita al Camp Nou del Getafe, que ha vist recompensat el seu plantejament defensiu davant d’un equip blaugrana força espès en atac. La gran novetat de l’onze de Valverde ha estat la dupla defensiva en l’eix, formada per Yerry Mina i per Digne, i val a dir que tots dos han signat una bona actuació.

La primera part ha estat força ensopida, ja que el Barça s’ha vist atrapat en la teranyina teixida per Bordalás, que ha apostat per fer una pressió molt avançada i per nodrir el centre del camp de jugadors, deixant les bandes lliures, una estratègia que li ha donat bons resultats. I és que el Barça ha patit molt per elaborar jugades d’atac, veient-se embussat, una vegada rere una altra, en el centre del camp. Tampoc ha ajudat la permissivitat de Fernández Borbalán, que ha fet la vista grossa amb el joc subterrani del Getafe, el que encara ha trencat més el ritme del Barça. L’única ocasió dels blaugrana en tota la primera meitat, de fet, de Leo Messi, ni tan sols ha acabat en xut, ja que Damián Suárez l’ha evitat quan l’argentí carregava la cama. Més clara ha estat l’oportunitat del Getafe, d’Ángel, que després de deixar assegut Yerry Mina ha xutat una mica creuat (40’). I en l’última acció de la primera meitat, Luis Suárez ha marcat, amb una excel·lent volea, però el gol ha estat anul·lat per fora de joc.

Acceleració precipitada