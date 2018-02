El Barça perd avantatge

La lliga semblava sentenciada a favor del Barça, però dos empats consecutius de l’equip d’Ernesto Valverde donen vida als seus rivals, especialment a l’Atlético de Madrid, que amb el retorn del més pur cholismo va guanyant els partits per la mínima i ha aconseguit situar-se a set punts dels blaugrana. L’avantatge encara és considerable, però el Barça no pot badar gaire més si no vol complicar-se més un títol que tenia molt a prop i que té encara el seu color després d’haver passat pels sempre complicats mesos de gener i febrer, en què si vas superant eliminatòries en la copa, pots acabar trinxat per la gran quantitat de partits i de minuts acumulats a les cames.

Possiblement per l’esforç fet dijous passat a Mestalla per aconseguir el passi a la final de copa es va veure ahir un Barça molt més espès que de costum en atac, molt més lent en la circulació de pilota i que no va aconseguir superar la resistència d’un Getafe que es va defensar molt bé, i va aconseguir ser el primer equip que marxa del Camp Nou sense encaixar cap gol aquesta temporada.

Són el Getafe, el Leganés, l’Eibar, el Girona... equips que ho estan fent molt bé aquesta temporada i que costa molt guanyar, equips molt ben treballats, sobretot en la versió defensiva, costa molt crear-los oportunitats de gols si no tens un dia inspirat. I van ser comptades les vegades que el Barça es va aproximar amb perill a la porteria de Guaita en la primera part. Després de la semifinal de copa contra el València i amb una setmana neta, Valverde no va fer gaires retocs en l’onze de gala. Va descansar Iniesta, va deixar pas a Coutinho i les baixes del sancionat Umtiti i el reservat Piqué les van cobrir Yerry Mina, que jugava el seu primer partit com a titular després d’haver tingut uns minuts a Mestalla, i Digne, lateral reconvertit a central. A més, en el banc de proves en què s’ha convertit la banda dreta blaugrana en atac, a vegades amb un migcampista, a vegades amb un davanter, va ser torn ahir de Paco Alcácer. Hi havia certa intranquil·litat per com respondria la improvisada parella de centrals. Van pressionar els jugadors del Getafe en els primers minuts sabedors dels dubtes que podien tenir Yerry Mina i Digne en la sortida de pilota. Va ser principalment Sergio Busquets, tot i que alguna vegada també ho va fer Rakitic, l’encarregat d’ajudar els dos centrals perquè se sentissin més còmodes. Excepte en una rematada creuada d’Ángel després d’un contraatac, no van passar angúnies defensives en la primera part. En atac, va tenir molts problemes el Barça. Després d’uns minuts de pressió, el Getafe va optar per tancar-se i, com estan fent molts equips, donar les bandes a l’equip de Valverde i mirar de tapar totes les passades interiors amb què tant de mal acostuma a fer el Barça, especialment Messi. Una rematada de Luis Suárez després d’una falta que va llançar Messi i que va acabar en gol, ben anul·lat, va ser tot el bagatge ofensiu dels blaugrana, amb futbolistes a qui ahir se’ls veia carregats de cames.

Amb l’empenta del públic, va sortir el Barça, després del descans, disposat a convertir la segona part en un atac i gol. Es va trobar amb alguna acció de perill del Getafe en algun contraatac acabat per Amath, però va fer intervenir Guaita molt més del que ho havia fet en la primera part. El porter del Getafe, que va perdre tot el temps que va voler i més perquè després l’àrbitre no ho va tenir en compte quan li va tocar donar el temps afegit, va ser un dels protagonistes de la segona part. El valencià va enviar a córner una rematada de Coutinho poc després que una rematada de Luis Suárez fregués el pal. Amb Messi, buscant la pilota sempre per la frontal de l’àrea, molt vigilat, Valverde va mirar de canviar el guió quan faltava mitja hora. Dembélé va tornar després de la lesió per obrir el camp per la banda dreta. Iniesta va entrar per Coutinho. Es confiava en la màgia i desequilibri del capità i també en les aparicions de Jordi Alba per l’esquerra, amb més camp i espais sense Coutinho. Els canvis van fer del Barça un equip abocat a la recerca del gol, però no hi va haver manera. Ni a pilota aturada –Yerry Mina va estar a punt de marcar en la sortida d’un córner– ni amb els xuts de Messi des de la frontal, als quals va respondre bé Guaita, ni amb una rematada final de Luis Suárez després d’una centrada de Dembélé, que el porter del Getafe també va poder aturar. Aquesta centrada va ser una de les poques accions positives del francès, que va perdre unes quantes pilotes davant la desesperació del públic i encara se’l veu mancat d’adaptació a l’equip. Lògic, tenint en compte que, per culpa de les lesions, ha jugat molt poc en un Barça que continua sense perdre en la lliga, però que ha deixat escapar quatre punts d’avantatge en les dues últimes jornades.