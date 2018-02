“Podia passar.” Ernesto Valverde va reconèixer que l’empat contra el Getafe no estava en el guió, però: “Qualsevol equip ens pot fer la vida impossible. Aquesta lliga encara s’ha de suar molt.” El tècnic blaugrana va veure els seus jugadors “amb menys espurna” del que és habitual i això va afectar en el resultat. “És normal perquè venim d’una setmana dura i d’aconseguir el bitllet per a la final. El Getafe ha defensat bé i ens ha costat. Hem tingut les nostres ocasions, però no hem pogut marcar”, va afegir en la roda de premsa.

L’equip de Bordalás va plantejar un esquema defensiu extraordinari, com bé va reconèixer Valverde: “És un equip incòmode, que permanentment et talla el joc i ens ha faltat fluïdesa. Passava el temps i no arribàvem a la porteria contrària, ho hem intentat de totes les maneres possibles, però no ha pogut ser. Ens hauria agradat sumar els tres punts, però venim d’un mes exigent i la lògica diu que no pots guanyar tots els partits. Ara tenim una setmana per recuperar forces i descansar, i ens podrem preparar per afrontar el següent tram de la temporada amb tota la il·lusió.”

Dins de la decepció per l’ensopegada que significava empatar a casa contra els madrilenys, el tècnic va veure la nota positiva en l’actuació de Digne i Yerry Mina: “Han estat bastant bé i no hem patit en excés en defensa. Han anat millorant amb el pas dels minuts i no penso que ens hagi afectat negativament en la sortida de pilota tenir una parella de centrals inèdita. Estic content per ells, perquè tenien un repte difícil.”

Toca girar full i descansar per tornar al camí de la victòria. En l’horitzó ja s’albira l’eliminatòria contra el Chelsea, però abans el Barça haurà de visitar Ipurua, un camp sempre complicat. “Jo començo a pensar en el Chelsea des del dia del sorteig, però sempre ens centrem en el partit que tenim al davant. Primer és l’Eibar”, va assenyalar Valverde quan va ser preguntat pel gran repte de la Champions.