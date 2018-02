Dembélé tanca el seu cercle particular amb el Getafe

Ousmane Dembélé tanca el cercle. Sempre que el Barça de Valverde juga contra el Getafe, l’internacional francès és notícia. Coses del futbol. Va ser protagonista en clau negativa en la visita dels blaugrana al Coliseum Alfonso Pérez el 16 de setembre, amb aquell fatídic trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra que el va condemnar a tres mesos i mig d’ostracisme, i va tornar a ser protagonista en el Barça-Getafe d’ahir al Camp Nou. Dembélé va reaparèixer després de la lesió que es va fer ara fa cosa d’un mes, en la visita a Anoeta (14 de gener). També sembla que està oblidat aquell trencament fibril·lar del semitendinós de la cama esquerra que es va fer contra els bascos.

Dembélé, que va rebre l’alta mèdica dissabte, va entrar al terreny de joc en el minut 61 de partit per Paco Alcácer. L’exjugador del Dortmund va tenir una mitja hora de joc per retrobar sensacions, però la veritat és que la seva participació tampoc va servir per poder obrir una escletxa en l’entremat defensiu plantejat per Bordalás. Seva va ser la centrada que va rematar de cap Luis Suárez en el minut 90 i que va trobar la bona resposta de Guaita, però poc més.

Dembélé va tenir 29 intervencions, amb 2 recuperacions i 5 pèrdues. Se’l va veure lluny del seu millor moment. El mateix Valverde no va amagar en la roda de premsa posterior que el futbolista encara no està al cent per cent: “Dembélé ha sortit en un moment del partit en què necessitàvem el seu un contra un. Segurament ha notat la inactivitat, però és un primer pas que ja pugui tornar a jugar. Sempre és millor intentar moltes coses encara que no et surtin del tot bé que amagar-se. Ell ho ha intentat, però no ha tingut fortuna. Tot i això, estem contents pel seu retorn.”

Ernesto Valverde ja va demanar calma en el seu moment amb Dembélé, abans que aquest es lesionés per segon cop, a Anoeta. La recepta continua sent la mateixa. Paciència.