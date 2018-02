Quinze jornades per suar

Ja ho va dir molt clarament Ernesto Valverde quan va acabar el partit de diumenge contra el Getafe: “Qualsevol equip ens pot fer la vida impossible. Aquesta lliga encara s’ha de suar molt.” Quinze jornades són encara les que queden, amb un avantatge per part blaugrana de 7 punts respecte al seu immediat perseguidor, l’Atlético de Madrid, que en dues setmanes ha retallat 4 punts, i de 16 respecte al València i 17 respecte al Madrid, que té un partit encara pendent. “Una bona diferència”, com remarcava també diumenge Guillermo Amor, però que convida a no relaxar-se, i menys tenint en compte que d’aquí a menys de vint dies el conjunt colchonero ha de visitar el Camp Nou, on buscarà un triomf que el reenganxaria, llavors sí del tot, a la lluita pel títol.

Abans d’aquest duel directe entre els de Valverde i els de Simeone, però, ni els uns ni els altres ho tindran fàcil per sumar el ple de triomfs en aquestes tres properes jornades. Aquesta mateixa setmana, de fet, el Barça visita l’Eibar, que només ha perdut un dels últims set partits a Ipurua, precisament contra l’Atlético, que tindrà un compromís a priori més fàcil, ja que rep l’Athletic. La següent jornada, però, les tornes canvien, ja que els blaugrana reben el Girona i els colchoneros han de visitar el Sánchez Pizjuán, on en tot aquest curs només ha guanyat el seu rival ciutadà, el Betis. Ja abans del duel a l’estadi del proper 4 de març, que pot marcar l’esdevenir del que queda de lliga, l’Atlético rep el Leganés el dimecres 28 de febrer, mentre que el Barça juga a Las Palmas el dijous 1 de març, cosa que farà que els blaugrana afrontin el duel contra l’Atlético molt més desgastats. Un factor a tenir molt en compte, i més encara després que alguns jugadors assenyalessin l’últim mes tan carregat de partits com una de les possibles causes de la poca frescor que es va veure diumenge.

Un cop superat el duel directe entre tots dos, sembla difícil que es pugui dir que la lliga quedi sentenciada, ja que encara quedaran onze jornades per disputar-se, encara que si el Barça és capaç de sortir-ne havent ampliat la diferència actual de 7 punts, sí que es podria dir que estaria molt ben encarrilada. En el tram final, els blaugrana encara hauran d’afrontar alguns compromisos complicats, com les visites al Pizjuán i Balaídos, i els duels a casa contra el València, el Vila-real i el Madrid, sense oblidar que haurà de jugar als camps d’alguns dels equips que lluiten per la salvació, com el Màlaga, el Dépor i el Llevant, cosa que sempre els fa perillosos. Per la seva banda, a l’Atlético encara li quedarà visitar l’Estadi de la Ceràmica, el Bernabéu, Anoeta i Mendizorrotza, que seran els partits, a priori, més complicats.

Desgast a Europa i la copa