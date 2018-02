‘Fumata Wanda’

Ni el Barça ha aconseguit un canvi de data ni el Sevilla podrà jugar el partit al Sánchez Pizjuán. La final de la copa del Rei es disputarà al Wanda Metropolitano. Oficial. Punt final al debat. La federació va confirmar ahir que l’estadi de l’Atlético de Madrid serà l’escenari de la final Barça-Sevilla i va oficialitzar també la data. El partit es jugarà, com estava previst, el dia 21 d’abril, malgrat els intents del Barça de canviar la data, ja que les semifinals de la Champions es jugaran entre els dies 24 i 25 d’abril i 1 i 2 de maig, i en l’hipotètic cas que els blaugrana estiguin classificats per a aquesta eliminatòria de la competició, Ernesto Valverde es veurà obligat a fer autèntics equilibris pel que fa a rotacions per afrontar en tan pocs dies una final i una eliminatòria de màxima exigència a Europa, al marge, és clar, de compaginar-ho tot amb la recta final de la lliga. Tampoc va prosperar la proposta del Sevilla de jugar al Sánchez Pizjuán, una idea que seduïa el club i l’afició andalusa, però que, naturalment, no al Barça i tampoc a Valverde, que ja va haver de viure una final a camp rival quan era tècnic de l’Athletic.

En la reunió mantinguda ahir a Las Rozas entre els dos clubs i la federació també es va acordar que els partits Barça-Vila-real, Sevilla-Madrid i Atlético-Betis d’aquella jornada de lliga es traslladin al dia 9 de maig.

L’elecció del Wanda era una de les més lògiques en clau de logística per part dels aficionats dels dos clubs, i també quant a aforament. Es dona la circumstància que l’última final de copa entre el Barça i el Sevilla ja es va jugar a l’antiga casa de l’Atlético. El Barça de Luis Enrique va guanyar aquella final del 2016 al Calderón per 2-0, amb gols de Jordi Alba i Neymar en la pròrroga.

Guillermo Amor, el director de relacions institucionals del club, va negar ahir que el Barça hagués sol·licitat a la federació la possibilitat de jugar la final al Bernabéu, i es va mostrar resignat amb el calendari tan atapeït que haurà d’afrontar l’equip d’aquí a final de temporada: “El canvi de data sabíem que era complicat. Se n’ha parlat, però el calendari ofereix poc marge de maniobra. Nosaltres estem vius en totes les competicions, i això ho dificulta tot encara més, però millor seguir així, perquè voldrà dir que les coses van bé. Estem d’acord amb la data i amb el fet de jugar en un estadi com el Wanda.” També es va mostrar d’acord amb la decisió final el president del Sevilla, Pepe Castro: “Ens hem reunit, hem parlat i tots hem entès que eren la millor data i el millor estadi possibles. Tenim ganes de jugar aquest partit. Sabem que el Barça és favorit, però en una final pot passar qualsevol cosa.”