Coutinho està sorprenent per la seva gran qualitat

Va enlluernar el dia del seu debut amb el Barça en els pocs minuts que va jugar contra l’Espanyol. I ha anat deixant pinzellades de la seva extraordinària qualitat en la resta de partits en què ha disposat de minuts. Brutal i decisiu va ser el gol que va marcar a Mestalla en les semifinals de la copa del Rei i que va servir per obrir la llauna. En l’últim, contra el Getafe, possiblement va estar per sota del seu nivell fruit encara del seu procés d’adaptació al joc del Barça i al que li demana Ernesto Valverde en funció de la posició on jugui. El brasiler reconeixia en l’entrevista que dimarts va publicar aquest diari que està treballant al màxim per comprendre l’estil blaugrana i poder ajudar al màxim l’equip a aconseguir els seus objectius.

Coutinho va arribar amb l’aurèola d’estrella, pel preu pagat per ell, el més alt en la història del club, però sobretot per les seves condicions futbolístiques. En aquest sentit, la realitat fins i tot ha superat les expectatives. Malgrat que ningú en el cos tècnic dubtava de la seva extraordinària qualitat, en els primers entrenaments alguns membres de l’staff del primer equip van quedar bocabadats amb les capacitats del brasiler. Destaquen sobretot les seves capacitats tècniques i el domini que té de la pilota. No tenen el més mínim dubte que és un futbolista d’un alt nivell, amb condicions especials, dels que pot aixecar l’afició de les seves butaques. En aquest sentit, hi ha moltíssima tranquil·litat sobre el seu rendiment, encara que en aquests primers partits no s’hagi pogut veure tot el seu potencial. Estan convençuts que només és qüestió de temps que Coutinho sigui un jugador fonamental per a l’equip per tot el que pot aportar. Quan ja estigui completament adaptat i al màxim de confiança Coutinho mostrarà a tot el barcelonisme tot el que atresora als seus peus. Els que el veuen treballar dia a dia, ja van quedar meravellats amb la seva innegable i immensa qualitat tot just començar.