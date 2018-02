300... i els que queden

Amb 29 anys, Sergio Busquets va disputar diumenge passat, coincidint amb la visita del Getafe al Camp Nou, el seu partit 300 a primera divisió, i tots 300 els ha acumulat lluint la samarreta del primer equip del Barça, un fet que reflecteix la transcendència que ha tingut el migcampista de Badia per al club des de la seva eclosió. De fet, des que va debutar amb el primer equip un llunyà 13 de setembre del 2008, no ha deixat d’acumular elogis. “S’ho ha guanyat tot ell. Com va dir Del Bosque [exseleccionador espanyol], si em pogués reencarnar ho faria en algú com ell. És el millor mig centre del món. M’agrada la seva humilitat, el seu silenci i que sàpiga viure sense ser el protagonista. Ell és qui ens equilibra. Els seus companys saben que sense ell no podríem jugar com ho fem”, va destacar Pep Guardiola quan, a principi del 2012, el de Badia tot just arribava al centenar de partits amb el primer equip. Ara ja va pel camí dels 500 sumant totes les competicions.

Guardiola va ser una figura clau en l’eclosió de Busquets. Gràcies a ell va arribar el debut del migcampista a primera divisió l’esmentat 13 de setembre del 2008, coincidint amb un Barça-Racing de la segona jornada de la lliga 2008/09. Llavors ja va reflectir al terreny de joc unes virtuts tàctiques inusuals per a un jugador de 20 anys.

De fet, en aquell primer curs en l’elit ja va acumular 24 presències en el campionat i es va erigir en un dels referents a l’hora de vestir l’històric triplet de lliga, copa i Champions, juntament amb Messi, Iniesta, Xavi, Piqué... Aquesta condició d’imprescindible l’ha mantingut campanya rere campanya amb cada entrenador que ha ocupat la banqueta blaugrana des de la marxa de Guardiola un cop acabat el curs 2011/12: Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique i Ernesto Valverde. De fet, la seva participació en les nou temporades que ha completat i les 23 jornades de la present s’eleva fins al 82%. La que més partits del campionat va acumular va ser la 2015/16 (35), mentre que en l’actual n’ha jugat 20.

Precisament, aquesta continuïtat l’ha alçat a l’hora d’entrar entre els deu futbolistes del Barça amb més presències a primera divisió. Una llista que encapçala Xavi Hernández (505), amb qui va compartir la zona ampla fins que el de Terrassa va decidir tancar la seva prolífica etapa com a blaugrana l’estiu del 2015. Prossegueix amb dos futbolistes amb qui encara comparteix èxits: Iniesta (431) i Messi (405). Amb ells ha guanyat sis lligues i va pel camí d’assolir la setena aquest curs. Gens malament en un total de deu temporades.

La capacitat de Busquets a l’hora d’entendre el joc blaugrana fa que la recerca d’un recanvi capaç de limitar l’efecte que produeix la seva absència al camp sigui complicada. Enguany, Ernesto Valverde ha emprat Ivan Rakitic quan ha volgut donar una mica de descans al de Badia. A la llarga, però, les característiques de Busquets, tan identificades amb l’ADN Barça, fan que la recerca d’una peça similar al planter sigui recurrent. Els últims anys s’ha posat el focus en Sergi Samper, però l’aposta no ha estat prou sòlida ni la sort ha acompanyat el jugador. L’últim nom a aparèixer és el d’Oriol Busquets, que s’obre pas des del filial. Però no cal córrer. A Busquets encara li queda molta corda. De fet, tot indica que tanta com ell vulgui, tenint en compte el pes que té dins l’equip, així com la seva condició de símbol d’aquest Barça.

11-02-18

juga el seu partit 300 en el campionat.

13-09-08

debuta en la lliga amb el primer equip.