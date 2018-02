L’etern lloc vacant en l’onze de Valverde

Ernesto Valverde no ha repetit onze inicial aquest any 2018. L’atapeït calendari dels mesos de gener i febrer ha obligat el tècnic a viure instal·lat en un estat de constants rotacions. La copa del Rei ha endurit l’inici d’any i l’equip sembla haver-ne començat a notar algunes petites conseqüències en la lliga. Els dos últims empats, contra el Getafe i l’Espanyol, són un bon indicador de la falta d’oxigen en aquest punt de la temporada. És el hàndicap d’estar viu en totes les competicions. L’horitzó immediat no és gaire millor en aquest sentit. Ara la copa queda aparcada fins a la final del dia 21 d’abril contra el Sevilla al Wanda, però la Champions n’agafa el relleu amb un examen duríssim, la visita a Stamford Bridge del dia 20.

Valverde ha mogut fitxa amb assiduïtat i fins i tot un tòtem, Leo Messi, ha entrat en la roda. L’argentí va ser suplent per exemple en l’última visita del Barça a Cornellà-el Prat. Però si hi ha hagut una posició especialment abonada a la rotació, aquesta ha estat la de la banda dreta, ja sigui al lloc d’extrem quan Ernesto ha aplicat el 4-3-3 o en la versió d’interior dret en l’aplicació del 4-4-2. Hi ha hagut molts noms propis en aquestes dues posicions en aquest primer mes i mig del 2018.

Dels dotze partits oficials que ha jugat el Barça aquest any, fins a set futbolistes diferents han estat titulars al mig del camp actuant per la dreta. Iniesta és l’amo habitual a la zona ampla jugant a l’esquerra, però a la dreta no hi ha encara propietari clar. El banc de proves de Valverde en aquesta posició és públic i notori. La peça que pot ballar quan un intenta dir l’onze ideal de memòria. Des d’Aleix a Dembélé, passant per Paco Alcácer, André Gomes i Paulinho. A la llista s’hi ha sumat l’aparició d’un dels dos fitxatges d’hivern, Coutinho, que va debutar contra l’Espanyol jugant per l’esquerra, però que des de llavors ja ha jugat dos partits com a titular a la dreta (contra l’Alavés i en el derbi de lliga). A Mestalla també va sortir en la represa en aquesta posició i va marcar. Ho va fer substituint André Gomes, que també ha jugat des de l’inici d’interior dret en dos partits. L’altre va ser contra el Celta a casa. A Balaídos també havia estat titular, però a l’esquerra, on ha jugat més (154 minuts). Aquell dia qui va ocupar la dreta van ser Paulinho i Aleix Vidal, aquest com a extrem, en el 4-3-3 d’aquell dia.

Aleix ha estat qui més ha repetit en aquesta posició (287 minuts). Fins a quatre titularitats aquest 2018. Amb ell, Valverde ha buscat sempre profunditat per la banda. També amb Dembélé. El francès va ser titular contra el Llevant el 7 de gener, però la lesió que es va fer a Anoeta no li havia permès actuar més fins al seu retorn de diumenge passat. Contra el Llevant Valverde va usar fins a tres homes al perfil dret. Dembélé va sortir des de l’inici; Semedo el va substituir en el minut 67 i Sergi Roberto va avançar la seva posició; el de Reus va ser canviat després en el minut 85 per Arnaiz, que es va col·locar d’extrem esquerre, i llavors va ser André Gomes qui va anar a la dreta. Un Barça versàtil i un Valverde actiu en la presa de decisions dins d’un mateix partit.

Paulinho ha estat titular a la dreta tant amb el 4-3-3 de Vigo com amb el 4-4-2 d’Anoeta. Aquell dia, a més, el brasiler va fer el gol que va permetre al Barça arribar viu al descans –l’equip acabaria remuntant i guanyant per 2 a 4–. I diumenge contra el Getafe l’escollit va ser Alcácer, que ja havia actuat allà l’última mitja hora contra l’Alavés.

L’home més polivalent de la plantilla també s’ha sumat al ball. Sergi Roberto ha estat l’únic dels set futbolistes que ha tingut participació en els dotze partits oficials del 2018. Com a interior sortint de titular, això sí, només el dia del Betis al Villamarín, amb Semedo al darrere, com havia succeït durant 18 minutets contra el Llevant. Al Villamarín, Deulofeu va ser qui va tancar el partit a la dreta els últims 9 minuts.

