Lluny de la Masia fa força fred

El cas del jove talent Sergio Gómez, fitxat aquest hivern pel Dormund sense que el Barça pogués fer res per evitar-ho, ha tornat a posar damunt la taula l’etern problema de l’entitat blaugrana, que any rere any veu com algunes de les seves perles més il·lusionants se’n van del planter poc abans de la seva edat adulta, just en el moment en què s’acosta el seu pas al professionalisme. L’adeu inesperat de Gómez, per qui el Dortmund ha pagat els 3 milions de la seva clàusula, amplia encara més una extensa llista que, sense anar més lluny, l’estiu passat van ampliar Èric Garcia i Jordi M’boula, dos futbolistes cridats a arribar al Camp Nou. El primer, un dels centrals amb més projecció dels darrers anys, va marxar al City, mentre que M’boula se’n va anar al Mònaco, que com en el cas de Gómez va posar damunt la taula els 3 milions de la clàusula. Per sort, a última hora el Barça va poder capgirar el futur del lateral Mateu Morey, que finalment es va quedar quan semblava que marxaria al Bayern.

El tracte d’estrella que es dona a aquests jugadors és un dels principals esculls amb què es troba el Barça, que entén que la fitxa dels joves talents ha de progressar a poc a poc, la qual cosa provoca que econòmicament no pugui competir amb les ofertes que els clubs interessats posen damunt la taula. A més, tampoc ajuda l’enorme nivell del primer equip del Barça, farcit d’estrelles, que fa que els joves talents prefereixin seguir el seu camí lluny del Camp Nou, en entendre que en cas de quedar-se poden veure aturada la seva progressió. “Cada cas és diferent, però en general el que succeeix es deu a dos punts fonamentals. El primer és l’aspecte econòmic, ja que hi ha equips, especiament de la Premier, que fan unes ofertes molt altes. I després, és clar, hi ha el tema esportiu. Al Barça hi ha moltíssim talent i a la llarga no caben tots els jugadors. Es genera un efecte embut. Els grans clubs europeus són molt atractius per als joves talents, als quals els ofereixen projectes d’evolució molt més ràpida. Tot plegat provoca que hi hagi jugadors que optin per seguir la seva carrera fora”, explica Bruno Batlle, el director general de l’empresa de representació de jugadors Prime Time Sports. Un cas concret és el de Julio Pleguezuelo, actualment cedit al Nàstic, i que el 2013 va decidir acceptar una proposta de l’Arsenal. “Quan vaig complir els 16 anys, l’Arsenal em va fer una oferta esportiva molt bona. El Barça és un gran club, però el cert és que és molt difícil arribar al primer equip, així que no ho vaig dubtar gaire. Era una excel·lent oportunitat de seguir creixent com a futbolista i com a persona”, opina el defensa.

Darrerament, a més, també està jugant un paper important en la fuga de talents la política esportiva duta a terme al Barça B, nodrit en excés per fitxatges externs a la recerca de major experiència per a la categoria, i que en alguns casos és interpretada com un mur afegit a un ascens ja de per si complicat. Sergio Gómez n’és un bon exemple, ja que malgrat el seu enorme nivell –va ser escollit segon millor jugador del passat mundial sub-17–, aquesta temporada només havia disputat 21 minuts amb el filial. Si a això s’afegeix una oferta del Dortmund d’1 milió d’euros de fitxa i amb un llaminer projecte de creixement esportiu, el resultat acaba sent més previsible del que pot semblar a simple vista.

Futur desconegut