Està molt motivat i amb ganes de guanyar-ho tot

Es podria dir sense cap mena de dubte que Andrés Iniesta està vivint una segona joventut. Ni tan sols el fitxatge de Coutinho i la massiva presència d’interiors a la plantilla l’han apartat d’un onze inicial del qual Ernesto Valverde el considera inamovible. El migcampista és una peça fonamental per al tècnic, i el manxec està responent a aquesta confiança amb unes actuacions espectaculars, com si el temps no passés per a ell. Iniesta mai ha deixat de sentir-se important i protagonista al Barça, un fet que seria absurd, però aquesta temporada està disfrutant més al terreny de joc. No pateix tant.

Els motius que expliquen les bones sensacions que té el manxec amb el nou projecte encapçalat per Valverde són diversos. Com sempre que arriba un nou entrenador, Iniesta es va reunir amb ell a l’inici de la temporada. Ja en aquella primera trobada, el tècnic li va transmetre que el considerava un jugador molt important per a ell i que seria fonamental per al seu projecte. Iniesta va sentir molt suport del nou cos tècnic i el pas del temps ha enfortit encara més aquesta relació. Ara mateix entre ell i Valverde hi ha una extraordinària sintonia i no sembla que això hagi de canviar en els propers mesos. Iniesta es troba còmode amb la manera com Valverde li està gestionant els minuts al camp.

Amb Luis Enrique no tenia tanta continuïtat de partits i si en jugava un difícilment ho feia en el següent. A més, pensava que era millor que comencés molts partits des de la banqueta per fer-lo entrar en les segones parts per canviar alguns duels que, o bé s’encallaven o bé l’equip necessitava control. Amb Valverde és tot el contrari. Per començar, rarament no se’l veu a l’equip titular i la seva estratègia per dosificar-lo és retirar-lo del camp ben entrada la segona meitat. Iniesta es troba molt bé físicament. Sempre ha estat un futbolista que s’ha cuidat, però el nou sistema també l’està ajudant molt. El joc actual, més equilibrat i amb més control, el beneficia. Els partits han deixat de ser d’anada i tornada, i en aquest 4-4-2 més recollit els esforços que ha de fer no són tan grans. Si Jordi Alba va admetre que la marxa de Neymar l’havia ajudat a explotar la banda esquerra ofensivament, per Iniesta fa que hi hagi més feina de tots i això li va meravellosament bé per dosificar-se físicament.

Iniesta és l’únic jugador de la plantilla que té un contracte de per vida amb el Barça. Ell serà qui prendrà la decisió de fer un pas al costat quan així ho senti. Malgrat el bon moment actual, ara mateix no pensa més enllà del 30 de juny del 2018. Farà el que va dir. Serà a final de temporada quan decidirà si segueix, encara que veient el seu rendiment ho podria fer perfectament. No seria estrany que Valverde l’hi demanés. El manxec està molt motivat a fer un gran any i està convençut que poden aspirar a guanyar-ho tot. De moment ja estan classificats per a la final de la copa del Rei i en la lliga la diferència amb l’Atlético de Madrid és prou important. La setmana vinent, a més, Iniesta tornarà a un dels camps que més bons records li porten de la seva carrera, Stamford Brigde, on el 6 de maig del 2009 un gol seu va permetre al Barça eliminar el Chelsea i classificar-se per a la final de Roma.