Al ritme del capità

La plantilla blaugrana reprèn els entrenaments aquest matí després de dos dies de descans. A l’horitzó ja apareix la cita de dissabte contra l’Eibar, però també el retorn a la Champions amb l’atractiu duel d’anada dels vuitens contra el Chelsea a Stamford Bridge de dimarts que ve. Un escenari molt especial per a Andrés Iniesta des que el 6 de maig del 2009 hi va marcar en el temps afegit el gol que va donar el pas a la final de Roma. Gairebé deu anys després d’aquell moment inoblidable, al capità blaugrana se li presenta un nou duel a l’estadi londinenc, i l’afronta amb totes les garanties de ser l’escollit d’Ernesto Valverde per jugar de titular a la posició d’interior esquerre. Ho avala el gran moment de forma que ha exhibit des que va arrencar la temporada. De fet, amb 33 anys, és manté com una peça preponderant dins l’esquema blaugrana. En aquest sentit, Valverde ha sabut recuperar la millor versió del manxec gràcies a un sistema de joc més equilibrat i a una efectiva fórmula a l’hora de dosificar el futbolista.

“És un jugador especial, diferent. A més, és una assegurança per a nosaltres”, va destacar Valverde en relació amb el capità blaugrana just el dia abans del clàssic de la primera volta al Bernabéu. Una cita disputada el 23 de desembre i en la qual Iniesta va col·laborar activament a l’hora d’impulsar el contundent 0-3 infligit a l’etern rival gràcies a la seva capacitat per controlar el joc i desequilibrar entre línies. Al Bernabéu, el manxec va formar part de l’onze inicial, igual que en els duels importants de les setmanes anteriors contra l’Atlético, el València i la Juventus. Va deixar la gespa del feu madridista en el minut 77. Una substitució en la segona part que s’ha transformat en un costum per al manxec al llarg d’aquesta temporada. De fet, és la mesura més visible dins el mètode de Valverde i el seu cos tècnic a l’hora de dosificar els minuts d’Iniesta. Tant que dels 27 partits que acumula el futbolista ha estat rellevat en 23 ocasions, mentre que només ha completat tres partits. El primer, tot just en la jornada 9, coincidint amb un Barça-Màlaga (21 d’octubre). Els altres dos són molt més recents –en els darrers divuit dies– ja que coincideixen amb els duels contra l’Alavés i l’Espanyol de les jornades 21 i 22, respectivament. El desenvolupament dels dos enfrontaments, però, expliquen en bona mesura que Valverde no pogués dosificar el migcampista com hauria desitjat. En el cas de l’Alavés, va ser necessari capgirar el 0-1 inicial per acabar imposant-se 2-1, mentre que al RCDE Stadium la presència del capità blaugrana també va ser bàsica per empatar (1-1).

Valverde no és l’únic tècnic que ha mirat de dosificar els minuts d’Iniesta, conscient que és recomanable per tal d’afavorir la seva incidència en el joc blaugrana. També ho va fer Luis Enrique, tot i que l’entrenador asturià era més propens a deixar-lo a la banqueta d’inici i fer-lo entrar al camp en les segones parts. Així ho va fer en 10 dels 23 partits que el manxec va acumular en el passat campionat de lliga. Per contra, només el va substituir en tres ocasions; una xifra que contrasta amb les catorze que ja acumula en aquest campionat. I és que Valverde prefereix que el capità blaugrana jugui d’inici i rellevar-lo una vegada el partit està controlat. Això també ha propiciat que, amb 23 jornades disputades, el de Fuentealbilla ja hagi sumat més titularitats en la lliga (16) que en tot el campionat passat (13).

A hores d’ara, Iniesta ha participat en el 69% dels partits oficials d’aquest curs, una xifra que entre els migcampistes blaugrana només superen Busquets, Rakitic i Paulinho. El capità blaugrana es manté com la primera referència a la posició d’interior esquerre, amb Denis o André Gomes com a alternatives durant el primer tram del curs. L’arribada de Philippe Coutinho durant l’última finestra de fitxatges d’hivern obre un nou escenari. De fet, és com a interior esquerre on el futbolista brasiler ofereix la millor versió. El mateix Iniesta ha elogiat la qualitat del seu nou company –“és un jugador ràpid, hàbil, que combina molt bé i que utilitza les dues cames, crea i marca gols”, va destacar en unes declaracions a Onda Cero–, però és ell qui manté les credencials de titular, avalat pel seu rendiment. Es va observar dijous passat a Mestalla coincidint amb la decisiva tornada de semifinals de la copa. Iniesta va ser titular, mentre que Coutinho va sortir en la segona part i va fer el primer gol del duel, que encaminava l’accés blaugrana a la final. Una acció que reflecteix el talent del brasiler, tot i que encara li falta certa adaptació al joc blaugrana. I en això Iniesta és un expert.