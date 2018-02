No es pot dir que Ousmane Dembélé hagi començat amb bon peu la seva aventura al FC Barcelona. Les dues lesions que ha tingut, la primera, de gravetat, l’han deixat gairebé sense partits per poder demostrar tot el potencial que el va portar a fitxar per l’equip blaugrana. La seva participació fins ara és molt minsa, amb cinc enfrontaments de lliga, un de Champions i dos de la copa del Rei. Un bagatge del tot insuficient per al segon fitxatge més car de la història del club.

Ja recuperat –va tornar a tenir minuts contra el Getafe–, la Champions esdevé una oportunitat immillorable per a ell, tenint en compte que en la lliga Ernesto Valverde també té Coutinho a l’hora de fer les alineacions. I amb el brasiler disponible sempre és més complicat poder entrar a l’equip titular, perquè les dues places del davant, les de Leo Messi i Luis Suárez, són intocables. Mentre que el brasiler s’espera que tingui molta participació en la lliga, es vol que el francès sigui molt important en la competició europea i que ajudi l’equip a superar el màxim nombre d’eliminatòries, començant per la del Chelsea.

El cos tècnic té molta confiança en les qualitats de Dembélé i estan convençuts que la seva capacitat de desequilibri serà molt important per fer mal a la defensa del conjunt londinenc, que és força sòlida, malgrat que aquesta temporada els costa demostrar-ho amb regularitat.De fet, quan es va lesionar per segona vegada tota la recuperació va estar enfocada, sobretot, pequè arribés en perfectes condicions als vuitens de final de la Champions. I els metges del club han fet una gran feina, ja que fins i tot haurà pogut tenir minuts en dos partits de lliga abans de la cita europea de dimarts a Stamford Bridge. El davanter francès necessita una injecció de confiança després del seu partit contra el Getafe, en què va cometre algunes errades incomprensibles. Al club estan convençuts que cal tenir paciència amb ell i que acabarà explotant aviat, però també mostren alguna preocupació per si els problemes que ha tingut li suposen més pressió. En aquest sentit, es confia moltíssim en la gestió de Valverde.

Dembélé és molt jove, però ja té experiència en la màxima competició europea amb el Borussia Dortmund, sobretot. Hi ha jugat un total d’onze partits –deu amb l’equip alemany i un amb el Barça– i hi ha marcat dos gols. El seu balanç és de sis victòries, tres derrotes i dos empats. El seu primer gol en la màxima competició europea va ser el 22 de novembre del 2016, en el partit en què el Borussia Dortmund va golejar 8-4 el Legia de Varsòvia, el matx amb més gols de la història de la competició. En aquell enfrontament Dembélé va donar dues assistències i va fer un gol. El seu altre gol en la competició el va marcar en l’eliminatòria dels quarts de final que el Borussia Dortmund va disputar contra el Mònaco la temporada 2016/17. Amb el Barça només ha pogut disputar un partit. Va ser contra la Juventus al Camp Nou, i els blaugrana van guanyar 3-0. Dimarts toca el segon.