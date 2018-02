Nike-Rakuten-Beko, torna el trident

El trident torna a estar de moda a can Barça. Dels dies de glòria que va oferir al Camp Nou la famosa MSN a la nova societat de patrocini formada per Nike, Rakuten i Beko. El resultat: una samarreta rècord. Ni més ni menys que 179 milions d’euros fixos ingressarà el FC Barcelona per aquest concepte a partir de la temporada 2018/19. Una suma que encara podria augmentar fins al sostre dels 235 milions d’euros en funció dels variables. O el que és el mateix, la samarreta més ben pagada del món.

El Barça va formalitzar ahir en un acte fet a l’auditori 1899 l’ampliació del contracte de patrocini amb Beko per a les pròximes tres temporades, un acord que converteix la marca d’electrodomèstics líder a Europa en main partner del FC Barcelona i també en patrocinador oficial de la samarreta d’entrenament. Aquest nou acord suposa un pas important en el creixement previst en el pla estratègic aprovat per la junta directiva per a aquest mandat. Beko, vinculada al FC Barcelona des de la temporada 2014/15, la del triplet en el primer any de Luis Enrique, passarà de pagar els 8 milions d’euros que pagava fins ara a 19 milions d’euros per temporada. Més del doble. 57 milions en total fins a l’any 2021. La companyia turca augmenta ostensiblement la seva inversió i com a contrapartida, lògicament, amplia la seva imatge. Mantindrà el logo que lluïa a la màniga esquerra de la samarreta del primer equip i a partir d’ara lluirà el seu logo també a la part frontal de la samarreta d’entrenament, a més de la part del dors com fins ara.

El president Josep Maria Bartomeu i Ali Y. Koç, el vicepresident de Koç Holding, el conglomerat més gran de Turquia i la companyia matriu de Beko, van signar ahir formalment l’acord i van mostrar el disseny de la futura samarreta. “Avui celebrem i oficialitzem un acord de col·laboració estratègic, amb una marca d’àmbit global i líder a Europa en el sector del gran consum i present en els cinc continents i més de 140 països, com ho és Beko. Ens uneix una relació d’estreta confiança, que es va iniciar a l’estiu de l’any 2014. Durant aquest temps, els èxits esportius i la projecció global del nostre club ha estat lligada a la imatge de Beko. Relacions importants com aquesta són fonamentals per continuar liderant l’elit del futbol mundial, alhora que afrontem el desenvolupament del nostre gran projecte patrimonial, l’Espai Barça i els projectes estratègics que reforçaran el nostre posicionament i la nostra singularitat a nivell mundial”, va assegurar Bartomeu. “Ens complau ampliar la nostra relació amb el FC Barcelona, un dels millors clubs de futbol del món. Beko, igual que el FC Barcelona, s’ha esforçat al llarg de la seva història per millorar els estàndards i obrir nous camins. Creiem que l’esport té un poder increïble per reunir la gent a través dels valors compartits, de l’esperit d’equip i del repte de millorar-nos a nosaltres mateixos dia a dia. Per tant, estem orgullosos de tenir el FC Barcelona al nostre costat, ja que ens esforcem per un creixement i un èxit globals cada vegada més grans en els propers anys”, va dir Ali Y. Koç.

En l’acte es va fer públic també el nomenament de Gerard Piqué com a ambaixador de la campanya Eat Like a Pro.

L’acord iguala Beko a l’estatus de Nike i Rakuten. Recordem que amb el nou contracte tancat amb Nike el Barça passarà a percebre 105 milions d’euros fixos a partir del mes de juliol, fins a un màxim de 155 milions d’euros si es compleixen els variables. Això fins al 2026. Unes xifres realment superiors als 80 milions d’euros que percep el club a dia d’avui. El matrimoni Nike-Barça dura des del 1998. Vint anys ja de relació. Llarga confien les dues parts que sigui també la relació amb Rakuten, que a partir de la temporada que ve passarà a pagar, recordem-ho, 55 milions d’euros fixos per patrocinar la samarreta del primer equip, amb unes bonificacions en funció dels èxits esportius. Si es guanya la lliga, el Barça cobrarà 1,5 milions d’euros més i si es guanya la Champions, 5 milions d’euros.

Dilluns la junta directiva va aprovar també la renovació de l’acord amb DAMM fins al 2022. L’empresa cervesera catalana passarà de pagar els 5 milions d’euros actuals a 7 milions, consolidant-se com a partner premium del FC Barcelona.

179

milions

d’euros fixos [fins a 235]