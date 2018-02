Quan juga contra l’Eibar, Messi sempre marca

Després de dos empats consecutius i veure com l’avantatge s’ha reduït fins als nou punts, el Barça haurà d’anar molt amb compte aquesta tarda en la seva visita a Eibar. L’equip de Mendilibar és una de les revelacions del campionat. Setè classificat, somia una plaça europea la temporada vinent. Ipurua és un camp incòmode, on l’Eibar només ha perdut tres dels dotze partits que ha jugat aquest curs, contra l’Athletic, el Celta i l’Atlético de Madrid, però on han caigut equips de la part alta de la classificació, com el València (2-1) i el Sevilla (5-1).

Tot i les dificultats de jugar en un estadi petit com Ipurua, el Barça ha aconseguit tres victòries en les tres visites que ha fet des que l’Eibar va pujar a primera. De fet, l’equip blaugrana no ha encaixat cap gol a Ipurua, i hi ha guanyat per 0-2, 0-4 i 0-4. En tots aquests partits hi ha un denominador comú, sempre ha marcat Lionel Messi. De fet, l’argentí, líder de la classificació de golejadors amb 20 gols, ha marcat sempre que ha jugat contra l’Eibar. Els seus registres són de dotze gols en sis partits disputats.

En l’estrena de l’Eibar en la màxima categoria, que va coincidir amb la primera temporada de Luis Enrique a la banqueta del Barça, Messi va fer els dos gols de la victòria blaugrana a Ipurua (0-2). L’argentí també va fer un gol al Camp Nou (3-0). Messi no va jugar, per lesió, el partit de Barcelona de la temporada 2015/16. El seu bon amic Luis Suárez li va agafar el relleu i el Barça va guanyar (3-1) amb hat-trick de l’uruguaià. Sí que va ser fidel amb la seva cita amb l’Eibar i el gol en la segona volta. Golejada blaugrana (0-4), amb dos gols de Messi. I tres gols més de l’argentí la temporada passada contra l’Eibar. En va marcar un en una nova golejada a Ipurua (0-4) i un parell en el partit que tancava la temporada al Camp Nou. El Barça tenia poques possibilitats de guanyar un campionat que es va acabar adjudicant el Real Madrid, però els de Luis Enrique van haver de remuntar dos gols del japonès Inui. Va acabar guanyant el Barça (4-2) i Messi va fer els dos últims gols del partit que li servien per certificar el seu triomf en la Bota d’Or.

El millor partit del crac blaugrana contra l’Eibar va ser, però, el de la primera volta de l’actual temporada. Nova golejada del Barça (6-1), amb un pòquer de gols de Messi.

I qui també té uns bons números contra l’Eibar, tot i que ni de bon tros s’apropen als de Messi, és Luis Suárez. L’uruguaià, com Messi, ha jugat sis vegades contra l’equip basc, i ha marcat sis gols, entre els quals destaca el hat-trick del 3-1 del curs 2015/16 al Camp Nou.