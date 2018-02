“Cal plantejar cada partit com si fos l’últim”

Tot al seu temps. A pesar de l’atracció que provoca el duel de dimarts contra el Chelsea a Stamford Bridge, Ernesto Valverde va reiterar la importància de no descuidar els deures en la lliga. “El de dimarts és un partit important, però el de demà [avui per al lector] també”, va incidir ahir en roda de premsa fent referència a la visita d’aquesta tarda a Ipurua. A més, va recordar que, després de l’inesperat empat del cap de setmana passat contra el Getafe al Camp Nou (0-0), el duel contra l’Eibar “esdevé més important”. “La temporada està anant bé, però tot depèn de les dinàmiques. El que diem des del principi és que encara ens queda molt per fer i que, d’una manera o d’una altra, cal plantejar-se cada partit com si fos l’últim. Sumar els tres punts és més complicat del que pot semblar des de fora. Un exemple és el de l’altre dia [contra el Getafe]. Els rivals venen forts.”

Respecte a l’Eibar, va destacar que passa “el millor moment de la temporada”. “T’indueixen a jugar com ells volen. Aprofiten cada jugada per fer una pressió altíssima, i ens costarà sortir des del nostre camp. És un equip molt perseverant, que corre molt. A més, entra al partit des del primer minut”, va advertir.

Entre la cita d’avui a Ipurua i la del Chelsea tot just hi ha tres dies de diferència. “M’hauria agradat jugar divendres. Un dia més de marge ajuda”, va comentar el tècnic blaugrana, que hauria desitjat jugar ahir contra l’Eibar per disposar de més descans. El fet d’haver disposat d’una setmana neta permetia plantejar el canvi de data, tot i que Valverde va dir que no sabia si el club blaugrana l’havia demanat.

Igual que els últims duels contra el Getafe i l’Espanyol –tot dos acabats amb empat– al Barça li toca tornar a jugar avui a l’hora de la migdiada. Valverde, però, va desvincular aquesta circumstància del possible resultat: “Al Madrid el vam guanyar a la una. No guanyem, perdem o empatem per l’horari.”

A pesar dels esmentats dos empats consecutius en el campionat, el Barça manté una distancia prou còmoda –set punts– respecte a l’Atlético, segon en la taula. “És clar que estem en una posició privilegiada, però també que no volem deixar d’estar-ho”, va indicar Valverde, que va insistir en el fet que encara queda molta lliga per donar res per resolt. “Quan penses que tens marge d’error estàs fent el primer pas per cometre aquest error. Prefereixo pensar que en cada partit te l’has de jugar”, va exposar, amb el cap molt centrat en el duel d’avui a Ipurua: “Si perds continues sent primer, però jo no vull perdre. Per guanyar cal plantejar-se el partit d’una manera potent, sabent que el rival té unes qualitats diferents a les nostres i que cal superar-les. Si comencem a comptar els punts ens equivocarem.”

Valverde es va mostrar satisfet que la infermeria blaugrana es vagi buidant ara que s’acosten partits decisius: “Dijous Vermaelen ja va fer la primera part de l’entrenament amb el grup i Piqué també s’hi va incorporar. El que els entrenadors sempre volem és poder arribar als moments decisius de la temporada amb tota la plantilla.”

Per acabar, van preguntar al tècnic si dimecres passat havia vist el Madrid-PSG. “Sí, el vaig veure”, va respondre. “Va ser un partit disputat. El Madrid va tenir més efectivitat en moments puntuals i es va emportar el partit”, va ser la seva valoració. Tot i el 3-1 registrat al Santiago Bernabéu, va considerar que “encara no hi ha res decidit” pel que fa al desenllaç de l’eliminatòria.