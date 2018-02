Londres amb escala a Eibar

El Barça visita dimarts Stamford Bridge. L’escenari on ara fa ja dotze anys un imberbe Messi va treure senzillament de polleguera amb el seu talent i la seva irreverència Mourinho i Del Horno. Moltes fotografies mentals ens ha deixat el Barça en les seves múltiples visites a Londres. Moltes imatges i dos gols. Un a cada porteria. Des del golàs de punxó de Ronaldinho de la temporada 2005/06 a l’antològic gol d’Iniesta del 2009 que va valdre el bitllet per a la final de Roma. Dues obres d’art enmig del fang, dues genialitats per a la història.

D’aquí a tres dies, al Barça de Valverde l’espera una autèntica batalla a territori anglès. La línia que separa la glòria del fracàs és molt fina, i ho va dir dijous Piqué: “Un mal dia contra el Chelsea pot fer que una temporada que ara mateix fa molt bona pinta, no acabi sent tan bona temporada.” El Barça se la juga a Europa. A l’horitzó llunyà espera la final de Kíev, però abans cal conquerir Londres. Dimarts espera el Chelsea de Conte, Cesc i Pedro, però avui mana la lliga. El Barça farà primer escala a Eibar. Espera l’equip de José Luis Mendilibar.

El Chelsea, que ahir va tenir partit de la FA Cup contra el Hull City, arribarà a la cita amb un dia més de descans que el Barça. Això podria convidar Valverde a fer rotacions amb vista al partit contra els blues, però alerta amb les concessions. Els dos últims empats contra l’Espanyol i el Getafe conviden també a ser prudents en la lliga. L’Atlético de Madrid, sense fer soroll, ha retallat 4 punts al Barça en les últimes dues jornades i seria perillós cedir més terreny envers un equip tan combatiu com el del Cholo Simeone. Tot i la immediatesa i la transcendència del partit de dimarts, el Barça està obligat a guanyar avui a Ipurua per mantenir el coixí de 7 punts respecte a l’Atlético o mirar de tornar a ampliar distàncies. Seria de passerells complicar-se aquesta lliga.

La irregularitat del Chelsea en els últims mesos contrasta amb el gran moment de resultats i de joc que viu l’equip de Mendilibar. L’Eibar només ha perdut un partit dels últims deu compromisos oficials. Aviat està dit. Números d’equip gran. L’Eibar espanta a casa. D’Ipurua n’han marxat escaldats equips com ara el Betis (5-0), el València (2-1), l’Espanyol (3-1), el Girona (4-1) i el Sevilla (5-1). Els andalusos són l’últim equip que ha trepitjat aquell camp. Cinc gols en contra a la motxilla i cap a Sevilla.

L’Eibar viu a un sol punt de les places europees i s’ha guanyat el respecte a còpia de resultats. Però respecte és el que provoca Messi allà on va. Respecte i admiració. Allà a Ipurua també saben de quin peu calça l’argentí. En els sis partits que Leo ha jugat contra l’Eibar ha marcat ni més ni menys que 12 gols. Una mitjana de dos gols per partit, només superada per la mitjana del mateix Messi contra el Tenerife (2,5).

Messi serà titular. Ter Stegen també. La resta de l’onze de Valverde, una incògnita. Es preveu algun moviment puntual, però cap sacsejada. Umtiti jugarà a l’eix després de complir el partit de sanció contra el Getafe, però veurem qui l’acompanya. Piqué va admetre fa un parell de dies que està recuperat dels seus problemes al genoll, però veurem quina acaba sent la decisió del tècnic en aquest sentit. L’acompanyant de Samu serà o Piqué o Yerry Mina. Descartat queda Vermaelen, que finalment no ha viatjat. El belga, que des de dijous ha treballat amb el grup, no va entrar ahir en la llista. Tampoc Paco Alcácer, que aquesta setmana ha estat pare, ni André Gomes, ni un oblidat Denis Suárez.

Mendilibar ha convocat els 22 futbolistes que té disponibles i avui abans del partit en descartarà quatre. Són baixa per lesió Fran Rico i Sergi Enrich, i destaca la inclusió en la llista provisional de Pedro León, que encara no ha debutat aquesta temporada per culpa dels seus eterns problemes de genoll. Si ho considera oportú, el tècnic de Zaldibar podria repetir l’onze que va guanyar fa una setmana a Butarque (0-1), amb Ramis i Arbilla consolidats a l’eix, amb Orellana i Inui oberts a banda, i amb Charles i Kike García com a referència ofensiva.

A Eibar esperen la visita del líder amb gran expectació. Fa dies que a taquilles es van exhaurir les entrades. Hi haurà un gran ambient. Poder ser el primer equip de la lliga a derrotar aquest Barça és un enorme al·licient. La història, però, no acompanya a l’Eibar, que no sap encara què és puntuar contra el Barça. Set precedents des del 2014, set derrotes de l’Eibar.