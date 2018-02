El Barça no brilla però fa la feina a Ipurua (0-2)

Després de dues jornades empatant, a Cornellà-el Prat i al Camp Nou contra el Getafe, el Barça s’ha retrobat amb la victòria a Ipurua gràcies als gols de Luis Suárez en el primer temps i de Jordi Alba en els últims minuts (0-2). No ha estat però un bon partit del conjunt blaugrana, molt poc reconeixible tot i presentar un onze de gala, ja que no ha tingut mai el control i s’ha passat més temps defensant que atacant. Amb més encert per part de l’Eibar, de fet, el resultat segurament hauria estat un altre. Sense brillantor però, els de Valverde sumen un triomf molt necessari, ja que servirà, com a mínim, per mantenir l’avantatge de 7 punts respecte l’Atlético de Madrid, abans de retrobar-se dimarts amb la Champions, a Stamford Bridge.

L’Eibar ha sortit a totes, sense cap por i ha tancat des de l’inici al Barça, que amb prou feines ha pogut passar de mig del camp en els primers minuts i bona part del partit. Declaració d’intencions del conjunt basc, que ha deixat però molts metres a les seves esquenes, cosa que els de Valverde no han trigat en aprofitar. Després d’una acció en què Suárez i Jordi Alba han estat a punt de marcar, ha estat l’uruguaià, quan es complia el primer quart d’hora de joc, qui no ha perdonat en la segona oportunitat que ha tingut, i ha obert la llauna després d’una boníssima passada a l’espai de Messi. Tot i el gol, el guió no ha variat i l’Eibar ha continuat assetjant l’àrea blaugrana amb insistència. A punt ha estat d’empatar Orellana amb un xut llunyà al travesser. Alhora però, el Barça, tot i que ha tingut molts problemes per superar la pressió rival, quan ho ha fet s’ha plantat diversos cops gairebé sol davant de Dmitrovic i només el pal, en una rematada de Messi amb poc angle a passada de Suárez, ha evitat que s’arribés al descans amb un major avantatge pels de Valverde.

El que ha passat en els primers 45 minuts s’ha repetit al segon temps, tot i que amb la diferència que al Barça li ha costat encara més crear perill. El control ha tornat a ser de l’Eibar i les arribades a l’àrea, encara que no molt clares, també, mentre que els blaugrana s’han anat acomodant en mirar només de frenar al rival. Les dificultats que s’estaven trobant els de Valverde han anat a menys en el tram final, degut a l’expulsió d’Orellana, que faltant poc menys de mitja hora per al final, ha vist la segona groga per allunyar una pilota amb el joc aturat. Minuts després, ha estat el tècnic local, Mendilibar el que també ha hagut de marxar per protestar. L’escenari semblava ja idoni perquè el Barça segellés les coses a través de la possessió, però no ha estat així i ha tocat patir fins gairebé el final. I és que el segon gol, obra de Jordi Alba gairebé a porta buida després d’una acció a l’àrea de Messi, no ha arribat fins al minut 88.