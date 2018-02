“El nostre objectiu fonamental era guanyar després de dues jornades empatant, i ho hem fet. No m’ha sorprès el que ha passat, era un partit en què ja sabíem que patiríem, perquè aquí tothom pateix, ningú hi guanya fàcilment.” D’aquesta manera, el tècnic del Barça, Ernesto Valverde, va reivindicar el valor del triomf aconseguit ahir a Ipurua, va voler treure importància també als patiments que va tenir l’equip, i va afirmar també que “pot ser una bona prova” de cara al duel a Stamford Bridge, pels problemes viscuts: “Hem hagut de patir molt. Ells estan en un gran moment de forma, t’obliguen a superar la seva pressió, permanentment t’estan robant pilotes al teu camp i t’obliguen a defensar centrades laterals.”

El Txingurri també va destacar els aspectes positius del plantejament que es van veure ahir per part blaugrana, molt replegat: “Quan un equip fa el que fa l’Eibar, el que el mata és jugar-li a l’espai. Intenten impedir que juguis en llarg, però quan sobrepasses la seva pressió, la sobrepasses de debò, i s’ha vist en el primer temps, en què hem tingut tres ocasions molt clares.” A més, el tècnic blaugrana va reconèixer: “En alguns moments, l’Eibar ens ha passat per sobre.” Tot i que també va voler recordar que “això és futbol i s’ha de dominar el partit, concretar les ocasions que tens i que les que reps no siguin clares”.

Preguntat per l’alineació, de gala, i pel fet que, tret de sorpresa, gairebé tots, per no dir tots, els jugadors que van ser titulars ahir ho tornaran a ser contra el Chelsea, Valverde, en la línia de tota la temporada, va respondre que “el de dimarts és un altre partit” i que per a ell “l’important és l’immediat, que era aquest partit a Eibar”.