Suárez afina la punteria per al partit de Stamford Bridge

Luis Suárez arriba amb finesa a la cita de dimarts a Londres. La lliga és la seva zona de confort. Ahir ho va tornar a demostrar contra l’Eibar. El davanter uruguaià va marcar a Ipurua el seu dissetè gol en aquesta competició i se situa a només tres del seu bon amic Leo Messi. Precisament va ser Messi qui li va fer l’assistència en l’acció del 0-1 (16’). Pilota filtrada amb precisió de l’argentí entre els dos centrals [Ramis i Arbilla] i gran definició de Suárez davant la mitja sortida de Dmitrovic. El dorsal 9 del Barça va controlar la pilota i va driblar el serbi amb una magnífica finta abans d’empènyer la pilota al fons de la xarxa. Gran gol.

Amb la d’ahir ja són vuit les vegades que Luis Suárez ha estat l’encarregat d’inaugurar el marcador. La meitat dels seus gols han servit per obrir la llauna. L’uruguaià no va jugar el partit de la primera volta al Camp Nou i, per tant, va quedar sense marcar en aquella golejada de l’equip a l’Eibar per 6-1, però ahir no va fallar a la cita després de tres partits sense veure porteria. Suárez no havia marcat contra l’Espanyol (1-1), ni contra el València (0-2) ni tampoc en l’últim partit contra el Getafe, en què l’equip es va quedar a zero (0-0), però ahir es va retrobar amb el gol. Gran notícia per al Barça de cara a la transcendental visita de dimarts a Stamford Bridge. Luis Suárez ja sap què és marcar en aquell estadi. Només ho ha fet una vegada, això sí. Va ser amb el Liverpool en la Premier el 2012 (1-1). Dos gols en total li ha fet al Chelsea, tots dos amb la samarreta dels reds. Dimarts és un escenari ideal per augmentar aquests registres i, sobretot, per posar fi d’una vegada per totes a la sequera a Europa. La dada sorprèn. Suárez ha jugat tots els partits de fase prèvia de la Champions i encara no sap què és marcar en aquesta competició aquesta temporada. El seu últim gol en la Champions va ser el mes de març de l’any passat, en la gloriosa nit contra el París Saint-Germain (6-1). Dimarts li toca.