Morata, Azpilicueta i un ‘desconegut’

La nodrida nòmina de jugadors amb passaport espanyol del Chelsea la completen Álvaro Morata, César Azpilicueta i Marcos Alonso. Els dos primers són força coneguts per al barcelonisme, ja que tots dos s’han enfrontat amb el Barça, a banda que el defensa fins i tot ha sonat en un parell d’ocasions per reforçar la plantilla blaugrana. Més concretament, Morata s’ha vist les cares amb el Barça en tres ocasions, amb el Real Madrid en dos partits de lliga i amb la Juventus en la final de la Champions de Berlín, en què, a més, va marcar un gol. Pel que fa a Azpilicueta, s’ha enfrontat un total de cinc vegades amb el Barça, sempre en partits de lliga i amb la samarreta de l’Osasuna, entre les temporades 2007/08 i 2009/10.

Ben al contrari, en canvi, Marcos Alonso, un jugador que fa un parell d’estius també va aparèixer en la llista de possibles fitxatges del Barça. Net de l’exmadridista Marquitos i fill de l’exblaugrana Marcos Alonso, el lateral es va formar als planters del Racing de Santander, l’Atlético i el Real Madrid, amb el qual fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip. Tot i així, en el mercat d’hivern del 2011, veient que amb Marcelo a la plantilla tindria molt difícil jugar, va decidir canviar d’aires i se’n va anar al Bolton, on després de dos cursos d’aclimatació va acabar sent important, fins a cridar l’atenció de la Fiorentina. En un primer moment, però, Marcos Alonso no va encaixar, i a l’hivern va marxar cedit al Sunderland, on gràcies a Gustavo Poyet va signar un segon tram de curs espectacular que va obrir els ulls dels gegants de la Premier. La Fiorentina, però, va decidir quedar-se’l, i amb Montella primer, i amb Paulo Sousa després, Marcos Alonso es va fer un lloc a l’onze inicial dels viola i va despertar de nou l’atenció d’un bon grapat d’equips. “Jugar a Itàlia és com fer un màster. Al Madrid vaig treballar les meves qualitats ofensives, mentre que a la Fiorentina vaig millorar en defensa i mentalment”, va explicar llavors Alonso. Finalment, Conte, que el coneixia perfectament, va apostar molt fort per ell, fins al punt que fa dos estius el Chelsea va pagar gairebé 30 milions pel lateral. I el fitxatge va resultar ser tot un encert, ja que en només una temporada i mitja el càntabre s’ha erigit en una peça fonamental dels esquemes dels blues, on és l’amo i senyor de la banda esquerra, i més en aquells partits en què Conte decideix jugar amb carrilers.