Cor ‘blue’... i grana

Si haguessin pogut escollir, segur que Pedro i Cesc haurien preferit enfrontar-se a vuitens de la Champions a un rival que no fos el Barça. I no només pel potencial dels de Valverde, sinó sobretot perquè bona part del seu cor segueix sent blaugrana, i per motius obvis. Els dos casos, però, són totalment diferents, i demostren les voltes que pot donar la carrera d’un futbolista d’elit.

Per una banda Pedro, un dels noms propis del millor Barça de tots els temps, i sense que ningú ho hagués pogut predir. El canari va ser fitxat del San Isidro el 2004, quan ja tenia 17 anys, per enfortir el juvenil blaugrana. Després de tres cursos al planter el seu destí semblava estar en algun equip de tercera divisió, com a cedit. Guardiola, tècnic aquells dies del Barça B, però, va decidir quedar-se’l, i només quatre mesos després, per una lesió d’Ezquerro, el canari va ser cridat per Rijkaard per completar la convocatòria del partit contra el Múrcia, i amb 4-0 en el marcador el tècnic el va fer jugar els darrers tres minuts. Pot ser una llegenda urbana, però sempre s’ha dit que aquella tarda part del Camp Nou va bromejar amb el debut d’un menut extrem desconegut que responia al nom de Pedrito.

El gran salt del canari al Camp Nou no es produiria fins a la temporada 09/10, quan Guardiola, després d’un curs, el del triplet, en què el va fer jugar molt poc, li va fer un lloc en el primer equip, per formar trident ofensiu amb Messi i Ibra. I la resposta de Pedro va ser espectacular, marcant 23 gols, i alguns tan importants com els que va fer en les pròrrogues de les finals de la supercopa d’Europa i del mundial de clubs. L’extrem, de fet, es va convertir aquell curs en el primer jugador de la història que marca en totes les competicions en una mateixa temporada. Tot i que en l’entorn barcelonista es va donar per fet que Pedro havia rendit per damunt de les seves possibilitats, el canari va seguir sense abaixar el pistó, i tot i l’arribada de Villa va continuar sent important, titular indiscutible i autor de gols un altre cop clau, com els que va fer en el 5-0 al Madrid, en la tornada de les semifinals de la Champions, també contra els blancs, i en la final de Wembley. El canari, de fet, també va marcar en la final de la copa de Mestalla, tot i que el seu gol va ser anul·lat. I la importància de Pedro en el primer equip del Barça es va mantenir les tres temporades següents, en què tant Tito Vilanova com Martino van seguir comptant amb ell malgrat els fitxatges d’Alexis i de Neymar. Tot es va tòrcer, però, amb l’aterratge de Suárez, que va donar peu al famós trident conegut com a MSN, que, ara sí, va deixar Pedro com a suplent habitual. Arribat l’estiu, i amb un altre triplet sota el braç del qual no se sentia gaire partícip, l’extrem va demanar sortir. Abans, però, va deixar el seu darrer segell, a Tbilisi, fent el gol que va permetre que el Barça s’alcés amb la supercopa d’Europa. “No marxo per una qüestió de diners. El que vull és jugar i ser important, i això al Barça no podia ser. Me’n vaig amb el cap ben alt, ja que sempre ho he donat tot per aquesta samarreta, però també estic trist perquè aquí és casa meva”, va afirmar el dia de l’adeu Pedro, que després de negociar amb el United va decidir acceptar l’oferta del Chelsea.

Dos cursos i mig després, però, sembla que Pedro no ha acabat d’assolir allò que s’havia proposat, ja que mai ha aconseguit ser titular indiscutible amb els blues, amb qui, això sí, va guanyar la passada Premier. Ara, i per primera vegada en la seva carrera, l’extrem s’enfrontarà al Barça, el club en el qual va mostrar el seu millor futbol i on es conserva un gran record d’ell. “Serà una eliminatòria molt bonica i disputada. El Barça té un gran equip i Messi, el millor del món, així que haurem d’estar molt junts i aprofitar les ocasions”, va dir ahir el canari en una entrevista a Barça TV.

L’encaix impossible