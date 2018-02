Tots cap a Stamford Bridge

El Barça surt aquest matí cap a Londres amb tota l’atenció ja en la gran cita de demà contra el Chelsea a Stamford Bridge corresponent a l’anada de vuitens de la lliga de campions. Per afrontar aquest exigent retorn a la màxima competició europea després de l’aturada dels darrers dos mesos, Ernesto Valverde disposa de tots els efectius a excepció del sancionat Nélson Semedo i de Philippe Coutinho, que no pot disputar la Champions amb el conjunt blaugrana perquè aquesta temporada ja hi ha participat amb el Liverpool. En total l’expedició blaugrana la componen 21 jugadors, que són tots els disponibles del primer equip més el porter del filial Adrià Ortolà.

La principal novetat de la llista facilitada ahir per Valverde després de l’entrenament matinal a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí va ser la presència de Thomas Vermaelen, que va rebre l’alta mèdica. El central belga ha estat les últimes quatre setmanes aturat després de patir durant el Betis-Barça (21 de gener) una petita ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cama esquerra. Un contratemps que el va obligar a aturar-se després de participar en tretze partits consecutius. Durant els últims entrenaments ja havia començat a incorporar-se a la feina del grup de manera gradual per tal de completar la seva recuperació i deixar la infermeria blaugrana buida. Sens dubte és una bona notícia ara que la temporada arriba a la part decisiva.

Vermaelen va ser un més en l’entrenament d’ahir al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, en el qual els jugadors titulars dissabte a Ipurua van centrar-se en els exercicis de recuperació. De fet, el desgast acumulat per tal de segellar la victòria per 0-2 contra l’Eibar va ser elevat a causa de la intensitat mostrada pel conjunt basc durant els noranta minuts. “Ja sabíem que patiríem, perquè aquí tothom pateix, ningú hi guanya fàcilment”, va manifestar Valverde al final del partit. En aquest sentit, va valorar que les dificultats que va plantejar el partit suposaven “una bona prova” del que l’equip pot esperar demà a Stamford Bridge.

Precisament l’exigència física que va suposar el partit a Ipurua és un dels hàndicaps que tindrà la plantilla blaugrana de cara al de Stamford Bridge, que arriba tot just tres dies després. Això suposa un dia menys de descans que el Chelsea, que va avançar a divendres el seu partit de la FA Cup contra el Hull City (triomf per 4-0). Un canvi que Valverde també hauria desitjat, tal com va expressar en la roda de premsa prèvia al duel contra l’Eibar. Sergio Busquets també ho va lamentar quan se li va preguntar per aquesta qüestió després del duel d’Ipurua: “És clar que m’hauria agradat jugar en divendres. No sé per quina raó no hem pogut fer-ho, si és pels drets de televisió o per què.”

D’aquesta manera, el Barça només haurà disposat de la sessió d’ahir i la d’avui, ja sobre la gespa de Stamford Bridge, per acabar de preparar el retorn a la Champions. Serà a partir de les vuit del vespre (hora catalana) quan els jugadors blaugrana s’exercitin sobre l’escenari del partit. Tres quarts d’hora abans Ernesto Valverde oferirà la roda de premsa a les mateixes instal·lacions de l’estadi acompanyat per Ivan Rakitic. Pel que fa al Chelsea, s’entrenarà aquest matí a la seva ciutat esportiva als afores de Londres. El seu entrenador, Antonio Conte, no compareixerà en roda de premsa –juntament amb un dels seus jugadors ahir per determinar– fins al vespre (20.30 h, hora catalana). Ahir, però, el lloc web oficial del club anglès ja recollia unes declaracions del tècnic italià en les quals desvelava algun dels seus plantejaments amb vista al partit de demà. Una de les seves consideracions és que el Barça “pot tenir el punt feble en el joc sense pilota”. “I nosaltres ho intentarem explotar”, va afegir.

Conte, però, no va estalviar elogis per a l’equip d’Ernesto Valverde, al qual considera “un dels millors del món” i, en conseqüència, clar candidat a aixecar la Champions d’enguany. “Haurem d’intentar fer un partit perfecte i prendre les millors decisions en cada moment”, va declarar.

Conscients de la importància duel, el club londinenc ha organitzat demà per primera vegada tot un seguit d’activitats que sota la denominació de BridgeSessions pretén animar l’ambient previ al partit i afavorir que els aficionats blues avancin la seva arribada a l’estadi. Entre els animadors de la festa destaca Michael Ballack, un dels jugadors històrics del Chelsea. El club també ha recomanat que els aficionats ja estiguin asseguts al seu seient un quart d’hora abans de l’inici de l’enfrontament. Tot plegat, perquè el Barça noti la pressió ambiental de Stamford Bridge.