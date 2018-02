El duc del Bridge

“El Barçaés el millor equip dels últims deu anys i Messi, un jugador que no sembla d’aquest món”, va afirmar el belga fa uns dies

“Així com Messi és el Barça i Cristiano el Madrid, per parlar del Chelsea t’has de referir a Eden Hazard.” Aquesta significativa frase va ser pronunciada fa unes setmanes per Thibaut Courtois, i l’opinió del porter dels londinencs la comparteixen bona part dels seguidors blues, que setmana rere setmana veuen com el Duc belga es treu del barret algun truc màgic per certificar que és un dels millors jugadors del planeta. I és que el Chelsea de Conte, com recordava Courtois, no es podria entendre sense Hazard, que, any rere any, ha anat guanyant pes en el joc per passar de ser un geni una mica intermitent a ser el gran líder, capaç de dirigir l’equip i, al mateix temps, ser més resolutiu que mai, com demostren els 15 gols i les vuit assistències que acumula ja aquesta temporada, els seus millors registres en aquest punt del curs. I és que, amb 27 anys acabats de fer, sembla que l’etern nen prodigi ha assolit la maduresa necessària per fer una passa endavant més. Aquesta situació, però, genera a Londres unes sensacions agredolces, com a mínim fins que el belga estampi la seva signatura en un nou contracte. I és que la renovació de Hazard fa setmanes que acapara l’atenció de l’entorn del Chelsea, que tem que l’estrella opti per canviar d’aires, fart de veure com estiu rere estiu la direcció esportiva blue no l’acabi d’encertar amb els fitxatges. “Poder jugar contra el Barça serà una gran experiència per a mi. No penso en una altra cosa que no sigui sortir a la gespa”, va afirmar fa uns dies el jugador, un gran elogi a l’equip blaugrana, però al mateix temps una prova de la falta d’emocions fortes a nivell europeu en l’imaginari del jugador, que en cinc anys al Chelsea només ha passat dels vuitens de la Champions en una ocasió. “El Barça és el millor equip dels últims deu anys i Messi, un jugador que no sembla d’aquest món”, va afegir el Duc, que, tot i sonar en alguna ocasió com a fitxatge per al club blaugrana, en aquests moments té molts números d’anar al Madrid, que ja fa uns quants anys que sospira per convertir Hazard en el seu nou líder.

Un talent indiscutible

“L’Eden sempre ha estat a un altre nivell, al seu nivell. De petit ja era molt superior als de la seva edat”, va afirmar fa un parell d’anys en aquest diari Rachid Chihab, observador del Lilla, en recordar el dia del 2004 en què va quedar bocabadat en veure jugar Hazard amb el Tubize belga, un enlluernament que el va dur a oferir-li immediatament un lloc en les categories inferiors de les dogues. Els pares de la joia, Thierry i Carine, tots dos exfutbolistes, van viatjar amb Hazard a Lilla, i en veure l’elevat nivell de les instal·lacions destinades al planter del club van donar la seva aprovació al canvi de vida del seu fill. I l’encert va ser total, ja que el jove talent va destacar des del primer dia, fins al punt de debutar amb el primer equip el 7 de gener del 2007, justament el dia que complia els 16 anys, per ser ja titular indiscutible la temporada següent. De fet, el 25 de maig del 2009, mentre el gran Barça de Guardiola es trobava a tres dies de completar a Roma l’històric triplet, la Ligue 1 va anunciar que Hazard havia assolit el premi al millor jugador jove de la lliga francesa, després de completar una temporada estel·lar amb el Lilla de Rudi Garcia. “Demano als grans equips d’Europa que el deixin amb nosaltres com a mínim fins al 2011”, va dir fent broma aquell dia el tècnic, conscient del brillant futur que s’albirava a l’horitzó d’Eden Hazard. I el jugador va repetir el mateix premi la temporada següent per, en la 2010/11, assolir ja el guardó de millor jugador del campionat, després de liderar l’històric equip de les dogues que va guanyar la lliga i la copa. Aquell estiu mig Europa es va interessar a fitxar-lo, però Hazard va preferir quedar-s’hi un any més, un curs brutal en què va marcar 22 gols i va fer 19 assistències, per tornar a ser designat millor futbolista de la lliga, la demostració que als 21 anys ja estava preparat per fer el gran salt. La llista de pretendents va ser extensíssima, però finalment qui es va endur el premi va ser el Chelsea, que acabava de ser campió d’Europa i que va pagar 40 milions d’euros pel belga.

Falta de reconeixement