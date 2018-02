“El Chelsea té una manera de jugar molt marcada que et condiciona”

Ernesto Valverde ha comparegut aquesta tarda a Londres per analitzar el partit de demà contra el Chelsea. Aquestes són les seves frases més destacades:

[El Chelsea] “És un equip físic que defensa molt bé i amb jugadors que et poden sorprendre a la contra, com Hazard, Morata, Giroud, Pedro... Conserva les qualitats de la temporada passada i tàcticament està molt ben preparat”.

[El 3-5-2 del Chelsea] “Tenen una manera de jugar molt marcada, amb uns mecanismes diferents, i això et condiciona. Tots dos equips intentarem imposar el nostre estil”.

[Antonio Conte] “És un dels millors entrenadors del món amb un currículum extraordinari. Els seus equips estan sempre molt ben treballats tàcticament. Per a mi és un repte enfrontar-me a ell”.

[Dificultat per marcar a domicili en la Champions] “Són els números que hi ha i demostren la dificultat que suposa aquesta competició. És difícil marcar fora de casa, però demà volem canviar aquesta dinàmica”.

[La rivalitat] “Els antecedents no tenen a veure amb el que serà el partit de demà. Els protagonistes canvien, els moments també. Que hi hagi una mica de rivalitat, però, és bo, ja que fa que tothom estigui més activat”.

[El bon paper a Europa dels equips anglesos] “Tenen una lliga molt potent i és normal que ho estiguin fent bé. Nosaltres esperàvem que el Chelsea fos el primer del seu grup perquè no ens pogués tocar”.

[Golejades rebudes a París i a Torí] “Durant la temporada ho hem comentat. La intenció de tots els equips sempre és entrar bé en els partits. És cert que el curs passat l’equip va patir dues golejades en les anades i això et demostra el potencial de la competició. Són coses de les que s’ha d’aprendre”.

[Diferències entre Paulinho i André Gomes] “Són jugadors molt diferents. A André jo l’uso més per fora i Paulinho juga més per dins. No sé qui jugarà demà”.

[Messi] “És cert que mai ha marcat contra el Chelsea, però això són coses del passat. És una eliminatòria molt important per a tots”.