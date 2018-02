Ivan Rakitic ha comparegut aquesta tarda davant dels mitjans de comunicació en la sala de premsa d’Stamford Bridge. Aquestes són les seves frases més destacades:

[Sobre el Chelsea] “El Chelsea és un equip molt fort, l’actual campió de la Premier, i no serà un partit gens fàcil. És un equip molt ben organitzat que treballa molt bé tots els detalls del joc”.

[Especular amb el resultat] “No hem de pensar en el partit del Camp Nou. Sortirem a marcar algun gol i a guanyar”.”

[Messi] “El veig molt centrat. No sé si mai l’havia vist treballar tant en el gimnàs”.

[El 4-4-2 de Valverde] “Jugar amb tres davanters és diferent a fer-ho amb dos. Amb un migcampista més és més fàcil apropar-te a l’àrea rival. El més important és entendre el que passa dins del terreny de joc”.

[La seva posició en el camp] “Jo jugo allà on l’entrenador em vegi, però em trobo més còmode jugant per dins, on he fet els meus millors partits. Tenir a Busquets més aprop m’ajuda”.

[Iniesta] “Em fa por que marxi Iniesta, és clar, i suposo que ho comparteixen tots els culers. És important el que fa en el camp, però també fora. Tan de bo es quedi molt anys amb nosaltres”.

[Hazard] “És el jugador més important del Chelsea, però també hi ha molts altres jugadors boníssims. Hazard és ràpid i en els darrers partits ha estat molt bé. Haurem d’estar concentrats”.

[El 3-5-2 del Chelsea] “Conte treballa tots els detalls i potser demà canvia les coses. Ens hem de centrar en nosaltres. Després, és clar, tenim en compte els punts forts del Chelsea, que són molts. Serà un partit per gaudir”.

[Similituds amb el partit d’Eibar] “Segurament, el Chelsea ens pressionarà molt, com ho va fer l’Eibar. Cada partit és diferent i la il·lusió que tenim és enorme”.