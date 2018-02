Torna la Champions per al Barça. I ho fa amb un partit de màxima exigència per a l’equip d’Ernesto Valverde. L’equip blaugrana no acostuma a tenir gaire sort en els sortejos i avui tindrà uns vuitens de final molt complicats, contra el Chelsea, actual campió de la Premier League que aquest curs s’ha vist superat de manera aclaparadora pel City de Pep Guardiola i que lluita per no quedar fora de la lliga de campions la temporada vinent. Les experiències del Barça el curs passat en els partits jugats com a visitant en les eliminatòries europees no van ser bones. Va encaixar un 4-0 a París contra el PSG en els vuitens i un 3-0 a Torí contra la Juventus en els quarts que el va acabar eliminant. Així doncs, els homes de Valverde estan avisats. També és cert que aquest equip és molt més sòlid i consistent que aquell, com ho demostren els números. Només una derrota des de la supercopa, en partit de copa contra l’Espanyol, amb només onze gols encaixats en la lliga i un en la Champions.

Una dificultat afegida serà que al Barça no li prova gaire Stamford Bridge. Només una victòria en les set vegades que l’ha visitat. És un estadi de gran record per al barcelonisme, on es van viure moments per a la història, com el gol d’Iniesta, l’exhibició de Messi davant Del Horno i el gol a peu aturat de Ronaldinho, però també és un estadi on el Barça ha patit molt i on només ha guanyat una vegada, tot i que aquell empat amb gol d’Iniesta gairebé en l’últim minut es podria considerar també una victòria, ja que va classificar l’equip que dirigia Guardiola per a la final de la Champions que després va acabar guanyant a Roma contra el Manchester United. Aquella vegada va guanyar l’eliminatòria el Barça. Tres anys després, el Chelsea va tenir revenja i van ser els londinencs els que van guanyar aquelles semifinals en l’últim enfrontament oficial entre els dos clubs. L’equip que dirigia Di Matteo va acabar aixecant aquella Champions i Guardiola va posar fi dies després a la seva etapa a la banqueta blaugrana.

Aquella eliminatòria tindrà per al record el penal fallat per Messi al Camp Nou que possiblement hauria canviat el desenllaç de l’eliminatòria. I és que tot i aquella exhibició d’un jove Messi davant Del Horno que va provocar la ira de José Mourinho, l’argentí no ha aconseguit mai marcar contra el Chelsea. Serà un altre dels al·licients del partit d’aquest vespre, que Messi posi fi a la seva sequera contra el Chelsea, Com també podria posar-hi fi Luis Suárez, que no marca un gol a Europa fora de casa des de l’any 2015, contra la Roma, i que aquest curs encara no s’ha estrenat en competició europea. Que marqui Suárez, Messi o qualsevol altre jugador és l’objectiu blaugrana en el partit d’avui. Un gol fora de casa val or en aquest tipus d’eliminatòries. L’objectiu serà marcar com també ho serà tenir la solidesa defensiva que està mostrant el Barça durant tot el curs. És per això que Valverde apostarà pel 4-4-2 que tan bé li ha funcionat en els grans partits, amb un equip gairebé calcat al que va derrotar dissabte l’Eibar. Per al Barça, el partit d’Ipurua va ser una exigent prova del que viurà avui. Stamford Bridge té unes dimensions molt semblants a les d’Ipurua, i Antonio Conte, entrenador del Chelsea, té clar que els blaugrana pateixen quan no tenen l’esfèrica, així que pressionarà la sortida de pilota del Barça. Caldrà veure si ho fa tan amunt com ho va fer l’Eibar. Amb el 4-4-2, l’únic dubte de l’onze és la presència de Paulinho. El brasiler no va estar gaire encertat a Ipurua i sembla que se li acaba la benzina. Podria deixar el seu lloc a un André Gomes que sempre compta per a Valverde en aquest tipus de partits, però que no ha tingut presència en els dos últims. Amb Coutinho sense poder jugar aquesta competició, Dembélé, l’altre fitxatge estrella del Barça aquest curs, esperarà a la banqueta una oportunitat, que podria arribar si els blaugrana necessiten obrir el camp per crear perill, tenint en compte que Conte serà fidel al sistema de joc que més li agrada, l’aposta per tres centrals i dos laterals de llarg recorregut.