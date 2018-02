“Si t’agafen desprevingut et poden fer molt mal”

Ernesto Valverde va comparèixer a la sala de premsa amb un posat un pèl més seriós del que en ell és habitual. Es notava en les seves respostes que es troba davant una eliminatòria i una competició a les quals té moltíssim respecte. No n’hi ha per a menys. Davant el seu Barça hi haurà el Chelsea, el vigent campió de la lliga anglesa i un equip que va merèixer els màxims elogis del tècnic blaugrana: “Qualsevol moment és dolent per enfrontar-se amb el Chelsea. Manté les seves qualitats. En els últims partits està renaixent. Té jugadors decisius a dalt, com ara Pedro, Morata i Hazard, i té un dibuix i un bloc treballats.” Mèrit d’Antonio Conte, el seu entrenador, a qui Valverde respecta moltíssim. “Conte és un dels millors entrenadors del món, amb un currículum impressionant, la Juve, la selecció... El seu segell es nota allà on treballa. Són equips molt ben treballats tàcticament. Per a mi és un repte enfrontar-me amb un equip dirigit per ell”, va afirmar.

No hi era ell com a protagonista, però entre el Barça i el Chelsea hi ha certa història i ferides obertes en els dos conjunts. Precedents que a Valverde li agraden perquè suposen “més expectació” per al partit, però no els sol donar gaire importància. Perquè si això fos així, es posaria a tremolar amb l’estadística de Messi contra el club londinenc. Cap gol en vuit enfrontaments: “No sé si els antecedents compten. És una eliminatòria important per a tots els que estem al Barça, no només per a Messi. Volem seguir. Leo no ha tingut sort en algun partit contra el Chelsea, però això és el passat.” També té molt present el que li va passar al Barça la temporada passada en les eliminatòries de vuitens i quarts de final, en què gairebé va dir adeu en la competició ja en l’anada. Contra el PSG va caldre una remuntada històrica. “Sí que hem parlat de l’experiència de l’any passat, quan l’equip va tenir dos resultats en contra molt contundents. Si el Chelsea t’agafa desprevingut et pot fer molt mal. N’hem d’aprendre”, va recordar.

Valverde, que no va donar cap pista sobre si demà farà jugar André Gomes o Paulinho com a quart migcampista, considera que el partit contra l’Eibar de diumenge va ser una “bona prova” de cara al partit contra el Chelsea, però va admetre que espera més dificultats, perquè si el seu equip deixa espais, els anglesos tenen molts jugadors per definir. Això sí, pel que fa al triomf a Ipurua, va reconèixer que era imprescindible per presentar-se a la difícil cita de Stamford Bridge amb la moral intacta: “Per a nosaltres la victòria de l’altre dia era fonamental. Necessitàvem arribar a aquest partit amb una victòria prèvia.” Sobre l’estat físic de l’equip, va assegurar que està en perfectes condicions.