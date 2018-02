Messi salva els mobles en un partit apàtic del Barça (1-1)

El Barça ha sortit viu aquesta nit d’Stamford Bridge gràcies a un gol de Messi en el minut 75, una diana d’un preu incalculable, ja que l’1-0 hauria estat un resultat nefast de cara al duel del Camp Nou. Una altra cosa, però, han estat les sensacions, ja que el gol de Messi, precedit d’una errada del Chelsea, ha estat l’únic xut entre els tres pals en tot el partit dels blaugrana, que no han sabut traduir el domini de la possessió en ocasions.

Des d’un primer moment s’ha vist clar quin seria el guió del partit. El Barça, amb el control de la pilota –hi ha hagut moments en què ha superat el 75% de la possessió–, davant d’un Chelsea molt ben ordenat al darrere. El problema, però, és que als blaugrana els hi ha faltat profunditat, el que ha provocat que Courtois no hagi hagut d’intervenir en cap ocasió en el primer temps. El Chelsea, en canvi, i malgrat la bona feina del Barça en les recuperacions després de pèrdua, sí ha estat capaç de generar perill, en aprofitar els espais per sortir en velocitat. Les dues oportunitats més clares dels blues ha estat protagonitzades per Willian, el millor jugador del primer temps, que en els minuts 33 i 41 ha estavellat la pilota al pal, amb dos potents xuts des de la frontal. I després ho va provat Hazard, amb una volea que ha sortit per damunt del travesser (43’).

Un gol importantíssim