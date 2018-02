Abraçats a la història

Kíev encara queda lluny en l’horitzó, però des que el turc Cüneyt Çakir va xiular dimarts el final del partit a Stamford Bridge, també és cert que el somni de poder ser el dia 26 de maig a l’estadi Olímpic de Kíev és ara mateix una mica més a prop. L’última vegada que el Barça va empatar 1-1 al camp del Chelsea, aquell resultat li va servir per jugar la final de Roma. Aquell golàs d’Andrés Iniesta d’ara fa nou anys va ser clau en el camí de la consecució d’aquella Champions del 2009, i ara, el gol marcat per Leo Messi a Londres també pot valer el seu pes en or. El bombo dels quarts de final, més a prop. És el valor de marcar en camp contrari, i més contra un equip tan metòdicament treballat com el d’Antonio Conte.

L’1-1 del Barça de Valverde a Stamford Bridge és un resultat immillorable. Ho és sobretot per com va anar el partit en si i ho és també pel que diu la història. De les tretze vegades que el conjunt blaugrana ha empatat 1-1 a fora de casa en el partit d’anada d’una eliminatòria europea, en onze ocasions l’ha superada. Dada per a l’optimisme.

En la Champions aquest escenari s’ha produït només tres vegades. L’última, contra l’Stuttgart en els vuitens de final de la Champions del 2010. En l’anada al Mercedes Benz Arena, el gol de Zlatan Ibrahimovic va servir per igualar el gol inicial del brasiler Cacau, i en la tornada al Camp Nou, dues setmanes després, el Barça de Pep va rematar la feina contra aquell Stuttgart de Hleb i Khedira, amb un 4-0 incontestable, amb gols de Messi (2), Pedro i Bojan. Piqué, Busquets, Iniesta i Messi van viure aquella eliminatòria. Tots quatre també van ser testimonis de l’eliminatòria de vuitens contra l’Olympique de Lió del 2009, prèvia a les eliminatòries contra el Bayern i el Chelsea i prèvia també a aquella final contra el United. El Barça va empatar 1-1 a França gràcies a un gol de Thierry Henry, i en el partit de tornada a Barcelona, l’equip blaugrana va golejar 5-2, de nou amb gran protagonisme d’Henry, el gran nom propi d’aquella eliminatòria. Henry va fer un doblet al Camp Nou i aquell dia també van marcar Messi, Eto’o i Keita. Makoun i Juninho ho van fer per a l’Olympique. Pitjor record té el barcelonisme de l’eliminatòria contra la Juve de la temporada 2002/03. Aquell cop, l’1-1 de Torí en el partit d’anada no va servir per classificar-se.

L’altra gran decepció va ser en la temporada immediatament posterior a la consecució de la primera Champions de Wembley. El dream team de Johan havia esgarrapat un valuós empat (1-1) a Moscou gràcies a un gol de Txiki Begiristain, però en la tornada al Camp Nou el CSKA va remuntar un 2-0 i va eliminar els blaugrana en els vuitens.

La història, però, avala al Barça en aquest tipus de situacions. Al marge dels precedents en la màxima competició continental, hi ha nou casos en què el Barça ha sabut fer bo l’1-1 en el primer partit. L’últim, en la primera eliminatòria de l’antiga copa de la UEFA de la temporada 2003/04. El Barça va empatar 1-1 a Trnava contra el Matador Pútxov amb gol de Kluivert i en la tornada els blaugrana van golejar 8-0, amb hat-trick de Ronaldinho, doblets de Saviola i Luis Enrique i gol de Motta.

Fantasmes a Londres