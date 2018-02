Arthur ja és jugador del FC Barcelona

Tot i que el mercat de fitxatges no està obert, el Barça ja ha començat a reforçar-se per a la temporada vinent. No es farà oficial encara, perquè així ho han acordat les tres parts implicades en l’operació, però el club que presideix Josep Maria Bartomeu ja ha arribat a un acord amb el Grêmio de Porto Alegre per incorporar Arthur Melo el curs vinent. Mentre el Barça era a Londres disputant els vuitens de final de la Champions, Robert Fernández era al Brasil tancant una operació que ja havia avançat ell mateix feia uns mesos. Robert, que segons el diari Sport ahir va estar present en el moment en què el brasiler va passar la revisió mèdica, es va reunir amb el president del Grêmio, Romildo Bolzan; el director general del club brasiler, Carlos Amodeo, i el gerent executiu de futbol, André Zanotta. En la trobada van acordar que Arthur serà blaugrana per 30 milions d’euros fixos, que el Barça pagarà en tres terminis, i 10 més en variables. També van acordar que el migcampista brasiler s’incorporarà a la disciplina del Barça durant el mes de gener del 2019. D’aquesta manera, podrà jugar una nova edició de la copa Libertadores amb el Grêmio, competició de la qual és actual campió el club de Porto Alegre, que ahir mateix jugava partit de la recopa sud-americana. Que s’hagi decidit que el futbolista estigui la primera part de la temporada jugant amb el Grêmio té, com a mínim, un parell de motius. Un és que el club brasiler volia els 50 milions d’euros que va posar al jugador com a clàusula de rescissió quan va renovar el mes d’octubre passat. La segona raó és que el Barça té ara mateix ocupades les tres places de jugadors extracomunitaris: Luis Suárez, Coutinho i Yerry Mina. El club blaugrana espera que en aquest temps Coutinho aconsegueixi un passaport que li permeti jugar com a comunitari, tot i que no es confia que els tràmits estiguin enllestits per a l’estiu. Des del club, però, admeten que la situació podria canviar si aquest estiu Andrés Iniesta acabés marxant del Barça rumb a la Xina. El club blaugrana podria avançar l’arribada d’un jugador que, tot i que es troba més còmode a la dreta, té característiques semblants a les del capità. Arthur va ser escollit millor futbolista de l’última edició de la Libertadores i no va poder jugar per lesió la final del mundial de clubs al desembre contra el Real Madrid.

Arthur, que ja es va fotografiar amb la samarreta del Barça i amb Robert Fernández al desembre, poc després de guanyar la Libertadores, també ha arribat ja a un acord amb el Barça, que li farà un contracte per cinc temporades, el màxim que permet la reglamentació de la FIFA. El jugador va ser una recomanació d’André Cury, l’home que treballa per al Barça en el mercat sud-americà, especialment el brasiler. Ell ha estat una persona important en les últimes arribades al Camp Nou de Paulinho, Coutinho i Yerry Mina. El club ha recuperat la confiança en Cury després d’alguns dubtes sorgits arran de la marxa de Neymar.