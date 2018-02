El terror de Stamford Bridge

Partit discret, però gran resultat. Aquesta va ser la valoració general del rendiment ofert pel Barça a Stamford Bridge en el retorn de l’equip a la Champions League coincidint amb l’anada de vuitens de final. I és que l’empat a un gol permet als blaugrana afrontar amb avantatge el duel de tornada al Camp Nou del proper 14 de març. Leo Messi i Andrés Iniesta són, en bona part, responsables que així sigui.

Des que el col·legiat turc Cüney Çakir va xiular el final del partit, l’argentí i el manxec van concentrar elogis per la capacitat d’aparèixer quan més ho necessitava el Barça. De fet, la seva associació va ser clau a l’hora de gestar el gol que va permetre contrarestar l’assolit per Willian 13 minuts abans. Iniesta va estar atent a l’error de Christensen i Cesc a l’hora de treure la pilota des del darrere, i Azpilicueta no el va poder aturar en la cursa cap a l’àrea local, just abans de cedir la pilota a Messi. L’argentí, evidentment, es va encarregar de xutar i superar Thibat Courtois. Una jugada que va rememorar, amb els papers intercanviats, la que tots dos van protagonitzar al mateix escenari i porteria el 6 de maig del 2009 i que molts han batejat com iniestazo. Llavors va ser Messi qui va recuperar una pilota prop de l’àrea del Chelsea i la va cedir a Iniesta perquè fos el manxec qui marqués des de la frontal un dels gols més memorables de la història del Barça. Una acció en el temps afegit que va permetre al Barça rescatar un empat (1-1) i classificar-se per a la final de Roma, que va suposar la tercera Champions del club.

Gairebé nou anys després, el gol de dimarts a Stamford Bridge no té la transcendència d’aquell, però reafirma la capacitat dels dos jugadors per ser decisius en moments importants i en bona part dels grans estadis del continent. “Si comets un error contra jugadors com Messi, Iniesta o Suárez ho acabes pagant”, va incidir Antonio Conte en la roda de premsa posterior al duel de dimarts. El tècnic italià ha estat l’últim a patir el talent que combinen el manxec i l’argentí quan els toca jugar a la gespa de Stamford Bridge. De fet, just avui fa 12 anys de la primera gran exhibició de Messi en la Champions, que coincideix amb la visita corresponent a l’anada dels vuitens de la temporada 2005/06, quan l’argentí va fer anar de corcó l’equip anglès movent-se per la banda dreta fins a provocar l’expulsió de Del Horno fruit de la impotència. Tot just tenia 18 anys, però llavors ja va començar a treure de polleguera Mourinho, l’entrenador del Chelsea durant aquella etapa.

La de dimarts és la segona assistència de gol que Iniesta dona a Messi aquesta temporada i la 36a des que tots dos comparteixen la samarreta blaugrana. “L’empat ha estat una llàstima. Quan jugues contra Leo, Andrés... qualsevol error es paga”, va comentar l’exblaugrana Pedro, en la mateixa línia que el seu entrenador actual. De fet, la decepció que va deixar l’1-1 a les files angleses va reafirmar el valor que suposa el resultat per al Barça. Tot i això, les dificultats que van passar els blaugrana avancen que caldrà anar amb compte de cara a la cita del 14 de març. “A casa i davant de la nostra gent serà diferent, però també serà un partit complicat, perquè ells s’ho jugaran tot, com nosaltres”, va apreciar Iniesta, que en el partit de dimarts va completar 88 passades bones de 97 intents per enfilar-se fins al 91% d’encert. D’aquestes passades, 9 van anar dirigides a Messi. Sens dubte, la que va propiciar el gol de l’argentí va ser la més profitosa. “L’1-1 és un bon resultat, sobretot perquè hem marcat a domicili, i l’hem merescut”, va destacar Ernesto Valverde en finalitzar el partit. El tècnic blaugrana va valorar el control mostrat pel seus homes durant llargues fases del joc, tot i admetre la dificultat per trobar espais en atac. Un fet a estudiar de cara al partit de tornada, en el qual, segons preveu Valverde, els dos equips es mostraran “respectuosos” amb el seu estil: “El Chelsea té recursos més que suficients per generar-nos perill sense canviar el seu estil. Imagino que només el canviaran al final si el resultat no els afavoreix.” Abans de tornar-se a veure les cares amb el Chelsea, però, hi ha tres setmanes en què el Barça té quatre partits de lliga –començant pel de dissabte contra el Girona–, a banda del de la supercopa de Catalunya contra l’Espanyol.