“El gol contra el PSG em va canviar la vida”

Tata Martino havia dit en alguna ocasió que Sergi Roberto era un d’aquells futbolistes que t’asseguraven sempre l’aprovat. Una garantia. Sempre correcte. Sempre complidor. També deia, però, que li faltava fer aquell pas endavant per convertir-se en un futbolista transcendent. Era el 2013. La transició del B al primer equip no va ser fàcil. 273 minuts en la lliga en el primer any amb fitxa del primer equip i 506 minuts en el primer any amb Luis Enrique. Els números contrasten amb els 2.606 minuts de fa dues temporades en el còmput global de les tres grans competicions, els 3.477 minuts del curs passat i els 2.307 minuts que acumula ja ara amb Valverde. Sergi Roberto continua sent aquell noi tímid, sincer i discret, però ara, als seus 26 anys, és també un futbolista més madur. Ha passat de ser aquell jugador correcte del qual parlava Martino a ser titular indiscutible en aquest Barça. I tot des de la humilitat, el treball i l’autoexigència.

Luis Enrique li va obrir les portes del Barça B quan encara era un juvenil, Guardiola li va donar l’oportunitat de debutar amb el Barça [contra el Ceuta en la copa del Rei el novembre del 2010], i Luis Enrique, de nou, li va donar la regularitat necessària per créixer com a jugador. La reconversió al lateral dret, un encert. Aquella decisió de l’asturià li va canviar el futur. Els minuts donen confiança i des de la confiança va fer el clic. Actuacions com aquella cavalcada al Bernabéu en l’origen de l’acció que va acabar amb el 2-3 de Messi o el seu famós gol contra el PSG la nit del 6-1, l’han convertit en un futbolista, ara sí, transcendent.

Aquell noi de Reus que somiava de petit a triomfar algun dia en el Barça s’ha fet gran. Com ja va fer Gerard Piqué ara fa ja algunes setmanes, Sergi Roberto va formalitzar ahir la seva renovació fins a l’any 2022. La clàusula de rescissió de 40 milions d’euros que tenia fins ara havia convidat molts clubs a trucar a la porta, però ell sempre ho ha tingut clar. Volia quedar-se en el Barça: “Fa molts anys que soc aquí. Diria que són ja dotze anys. He viscut grandíssims moments. El debut, aquell primer gol contra el BATE, tots els títols, la remuntada del 6-1... Des del primer moment que vam començar a parlar, he tingut clara la meva prioritat. Hi ha hagut clubs interessats, però soc culer.” “Tinc 26 anys, soc jove, i tinc encara una llarga trajectòria. Esperem que aquesta no sigui l’última renovació. He lluitat molt per arribar on soc ara. Sabia que seria difícil, però ho he aconseguit. Estic en el millor lloc on podia estar.” “La meva intenció sempre ha estat tenir una carrera llarga en el Barça. Xavi, Puyi, Leo, Andrés, Sergio... tots ells són un exemple en aquest sentit. Són el millor mirall”, admet.

L’arribada d’un lateral dret natural com Nélson Semedo semblava que podria restar-li minuts aquesta temporada. Això i el seu bon partit contra el Betis, amb gol inclòs, en el debut de lliga, actuant com a migcampista avançat en la punxa del rombe, convidava a pensar en el retorn de Sergi Roberto a la zona ampla, però el de Reus ha convençut Valverde com a lateral. Allà on va fer-se fort amb Luis Enrique. Igual que Mascherano va resignar-se a la vida de central, Roberto sembla destinat a la banda. Ell vol jugar. I ho està fent. En la lliga, només Messi, Rakitic, Suárez, Alba, Busquets i Piqué han jugat més que ell. I en la copa és el quart futbolista amb més minuts. “Adaptar-se a una posició o una altra no és difícil. El que és veritablement difícil és gestionar la situació quan no disposes de minuts. Quan no jugava sí que era difícil. Em sento còmode al lateral. Ja he jugat molts partits en aquesta posició. Molts cops he dit que preferia jugar al mig del camp, però la meva prioritat sempre ha estat jugar.”

Sergi Roberto s’ha fet fort des de la paciència i el treball. El 8 de març de fa un any li va arribar la seva gran nit de glòria. Cap barcelonista, ni tampoc ell, ha oblidat aquell gol contra el PSG: “Aquell gol m’ha canviat la vida. La gent encara ara et para pel carrer i t’ho recorda. Va ser especial. Un moment únic. Segurament amb els anys encara li donaré més valor.” Però Sergi Roberto prefereix parlar de present, i el present passa pel partit de dissabte contra el Girona. Primer partit de lliga oficial del Girona al Camp Nou i retrobament amb el seu bon amic Marc Muniesa: “En la primera volta ja vam estar parlant, però ell al final no va poder jugar per lesió. Serà divertit jugar contra el Marc, però la prioritat són els tres punts. Ells estan fent una grandíssima temporada. Allà, a Montilivi, ens va costar molt”. Guanyar el Girona és l’objectiu immediat; en l’horitzó intermedi espera la tornada de vuitens de final contra el Chelsea. Per ara, tot en ordre en el primer any del projecte Valverde: “Estem on volíem estar. Jugarem la final de copa. Som líders en la lliga i en la Champions vam fer un bon resultat a Londres. És normal que físicament estiguem més cansats que fa uns mesos, però estem tranquils. L’equip està fent bé les coses i estem amb moltes ganes de tornar a guanyar títols aquesta temporada.”