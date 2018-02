Denis Suárez no troba el seu lloc

L’única derrota del Barça aquesta temporada va suposar la desaparició de Denis Suárez dels esquemes d’Ernesto Valverde. El gallec va sortir com a titular en l’anada dels quarts de final de la copa disputats a Cornellà-el Prat, però els seus 75 minuts en la derrota per 1-0 contra l’Espanyol no van convèncer el tècnic blaugrana. D’ençà de llavors, Denis no ha disputat cap minut en els nou enfrontaments posteriors del Barça –ni en lliga, ni en copa, ni en Champions– i tan sols ha anat convocat tres vegades. Un ostracisme que ningú s’imaginava a principi de temporada, quan el gallec va encadenar bones actuacions, especialment en els triomfs contra el Getafe i l’Eibar, en què va fer dos gols i va rendir a un bon nivell. Tot feia pensar que podia ser l’any de la irrupció definitiva en l’onze inicial de Denis Suárez per la marxa de Neymar i la llarga lesió de Dembélé.

Però el futbol no és una ciència exacta ni previsible. L’arribada de Coutinho en el mercat d’hivern i la recuperació de Dembélé han condemnat el gallec a un rol totalment secundari des del gener. Denis va tornar a la convocatòria contra el Chelsea després de tres duels fora de la llista, però tampoc va poder disposar de minuts a Stamford Bridge. En aquella ocasió, el perjudicat va ser Paco Alcácer, qui està tenint més confiança del cos tècnic en els últims partits. El de Torrent, André Gomes o Aleix Vidal han avançat el gallec com a solucions per a Valverde des de la banqueta. La forta competència a la zona ofensiva de l’equip dificulta l’aparició de la segona unitat blaugrana, i el gallec és el gran damnificat en un tram de temporada en què el tècnic ha deixat aparcades les rotacions i ha apostat per un onze molt recognoscible. Hi ha massa en joc en les tres competicions.

En el passat mercat d’hivern els rumors van col·locar el gallec lluny de Barcelona, però la decisió de Denis Suárez, i del club mateix, va ser que el migcampista s’havia de quedar en el Barça per ser un complement més en la parcel·la ofensiva. L’aposta, de moment, no està sortint bé per al futbolista: nou partits sense jugar cap minut són massa per a un jugador que continua en creixement. Però encara queda molta temporada per disputar-se i la situació pot canviar. De fet, en el primer tram de curs, el gallec va acumular 923 minuts en total –nou partits com a titular– i va sumar tres gols i sis assistències que van ajudar l’equip a vèncer en partits importants.

Amb el treball i l’esforç diari es capgiren aquestes dinàmiques. En la primera volta, contra el Girona va disputar deu minuts després d’encadenar dues grans actuacions contra el Getafe i l’Eibar. El duel de demà contra els de Machín podria ser una bona oportunitat per tornar a veure Denis Suárez sobre la gespa i donar descans a alguns dels titulars abans d’afrontar una altra setmana intensa amb dos compromisos de lliga.