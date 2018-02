“Queda menys i els punts són més decisius”

El futbol no s’atura al Camp Nou. Després de jugar contra el Chelsea, els vuitens de final de la Champions, torna la lliga. I ho fa amb un derbi contra el Girona, equip que s’ha convertit en la gran revelació de la temporada en la seva estrena en la màxima categoria, un equip que juga amb tres centrals, com el Chelsea dimarts. “És cert que el Chelsea i el Girona són dos equips amb un sistema semblant, molt marcat. Hi ha molts equips que s’adapten al sistema del Girona perquè és difícil jugar contra ells. És un debutant que està fent una campanya increïble. És l’equip revelació. Amb entusiasme i intensitat, està prop d’Europa”, deia ahir l’entrenador del Barça. En el partit de la primera volta, Machín va ordenar un marcatge a l’home de Maffeo sobre Messi. Valverde destacava que el Girona sempre és un equip que es reconeix: “Allà hi va haver un marcatge individual sobre Messi, però crec que no va canviar tant la manera de jugar del Girona. Jo sempre el reconec. És un equip que no es tanca, que va cap amunt, que t’intimida. Segur que venen a donar la sorpresa, serà molt perillós.” Per això Valverde tornava a reclamar el suport del públic. I també perquè creu que els partits comencen ja a ser decisius. “Espero que hi hagi una entrada de derbi. Estem en un moment decisiu. Els punts són decisius perquè queda menys. Cada vegada són més importants. Cada pas que fas ara és un mica més gran.” Tenint en compte aquest fet i que aquesta setmana es jugaran tres partits de lliga, l’entrenador del Barça va parlar de les possibles rotacions i dels partits contra Las Palmas i l’Atlético de Madrid. “Estem en una setmana de nou punts, una setmana important. Queden catorze partits i tres són aquesta setmana. Però hem d’anar partit a partit. Primer, el Girona, perquè ve en el seu millor moment de la temporada. És possible que hi hagi algun canvi, sempre pensant a guanyar, però no pensem encara en l’Atlético de Madrid, perquè el que hem de fer és arribar a aquell partit amb aquest avantatge com a mínim.” Dos dels jugadors que descansen poc són Luis Suárez i Messi. Valverde no va voler donar pistes sobre un possibles descans dels dos cracs: “Estan jugant molt, és cert. Per la importància que tenen ells i per la importància dels partits. És una possibilitat que descansin en els propers partits, però no donaré pistes”, va dir Valverde, que va explicar que compta amb Dembélé i que va lloar Sergi Roberto després que el de Reus renovés dijous el seu contracte amb el Barça. “No el canviaria per cap altre lateral del món. Té sortida clara de joc per fora i per dins. Té un gran joc de posició i compromís amb aquest equip. Ho ha demostrant tenint paciència fins a triomfar en el primer equip.”