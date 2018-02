Messi i Suárez lideren la golejada del Barça contra un valent Girona (6-1)

El Barça ha golejat aquesta nit amb força facilitat el Girona (6-1), que tot i fer el primer gol del derbi ha pagat la seva gosadia, ja que els blaugrana han aprofitat la defensa avançada dels de Machín per acostar-se una vegada rere una altra a la porteria de Bounou.

Tot i que el Barça ha sortit amb molta empenta, tancant el Girona a la seva àrea des del xiulet inicial, els de Machín han estat els primers a marcar, en una sortida al contraatac en què Ter Stegen i Umtiti no s’han entès per refusar una pilota en llarg, un regal que Portu ha aprofitat per fer el 0-1 a porteria buida (3’). L’alegria visitant, però, ha durat ben poc, ja que només dos minuts després Messi ha aprofitat la defensa avançada del Girona per filtrar una passada a l’espai per a Luis Suárez, que ha empatat amb un xut ras al primer pal (5’). Tot i rebre l’1-1 tan ràpid, el gol no ha atemorit el Girona, que ha seguit pressionant ben amunt i jugant amb la defensa ben allunyada de Bounou, una gosadia que ha posat en problemes la sortida del Barça, però que també ha estat una temeritat cada vegada que els de Valverde superaven el centre del camp. En el minut 19, Messi ha estat a punt de fer un golàs, amb una vaselina que Bernardo ha tret sota pals. Poc després, ha estat el torn de Suárez, que ha posat a prova Bounou amb un fort xut (26’). El 2-1 era qüestió de temps, i aquest ha arribat en una acció molt vertical: passada en llarg de Rakitic, deixada amb el pit de Suárez i gol de Messi, després d’un parell de retalls (30’). I tot seguit l’argentí ha marcat el tercer, en un excel·lent llançament de falta per sota de la tanca (36’). Malgrat els dos cops seguits encaixats, el Girona ha mirat de tornar a entrar en el partit amb una rematada amb el cap de Lozano i amb una rosca de Granell, però el que ha tornat a marcar ha estat el Barça, en una altra acció en què Messi ha castigat els espais al darrere de la defensa del Girona. L’argentí ha deixat tot sol Coutinho, que ha cedit el gol mastegat a Suárez.

No baixen el ritme