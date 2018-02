Coutinho continua seduint i Dembélé ofereix detalls

Ha fet falta esperar unes setmanes però ahir per fi es van poder veure en acció a la vegada els dos grans fitxatges d’aquesta temporada, Philippe Coutinho i Ousmane Dembélé, que alhora, són els dos més cars de la història del club blaugrana. El debut del brasiler, en la tornada del derbi de copa, el 25 de gener, va coincidir amb el francès encara de baixa per la lesió que es va fer a Anoeta, la segona del curs, i en l’única estona que havia jugat Dembelé des de llavors, els últims 25 minuts del duel contra el Getafe, Coutinho ja no estava sobre el terreny de joc ja que havia estat substituït per Iniesta. Ahir, ja junts, van divertir-se, van tenir la seva quota de protagonisme en la golejada blaugrana, i van mostrar algunes de les qualitats que els haurien de convertir en peces importants en un futur no gaire llunyà.

Feia un mes i mig que Dembélé no era titular i ahir ho va ser en un onze de gala, on dels teòrics intocables només faltaven Iniesta i Sergi Roberto. Tot just era, de fet, el quart partit que juga d’entrada, sempre actuant a la punxa dreta d’un trident amb Leo Messi i Luis Suárez. Al francès li va costar entrar en el partit i va tenir un inici molt dubitatiu i de moltes imprecisions, però amb el pas dels minuts es va anar alliberant, va anar guanyant confiança, cada cop es va atrevir a provar més coses, i fins i tot va estar a punt de marcar, sobretot en una acció en la segona part en què va driblar un rival i va xutar un xic massa creuat. La seva adaptació encara és lluny de ser la idònia, però va demostrar que pot aportar profunditat i desequilibri, aspectes en què l’equip no va del tot sobrat i que són molt necessaris. Qui més se’n va aprofitar va ser Luis Suárez, que poc després d’enviar una pilota al pal, a centrada seva, va completar el hat-trick gràcies a una assistència del francès, en un gol que va recordar el que va fer en el primer derbi del curs.

L’uruguaià també deu part del hat-trick a Coutinho, ja que va ser el brasiler qui li va regalar el seu segon gol, en una acció a tres bandes en què també va participar Messi. Amics fora del camp, tots tres s’entenen cada cop millor a la gespa i l’equip ho agraeix. I és que si a Dembélé li està costant més adaptar-se al joc del Barça, Coutinho està tenint en canvi més facilitats per entendre’l, tot i que encara li falta automatitzar alguns mecanismes. Cap sorpresa tenint en compte la gran qualitat del brasiler, que a més, també va fer gala d’una de les seves altres virtuts, com és el xut de fora de l’àrea. Ho havia intentat ja més d’un cop en altres partits amb la seva precisa canonada, i ahir per fi va trobar el premi buscat, en forma de gol. El segon que marca ja com a blaugrana.