Com si es tractés d’una forta tramuntanada, el Barça ahir va passar sense contemplacions per sobre el Girona en la seva estrena al Camp Nou a primera. Leo Messi amb un doblet, Luis Suárez amb un trio de gols i un altre de Coutinho van esborrar les esperances d’un equip gironí que va avançar-se en el marcador i que va voler ser valent fins al punt de la temeritat en la seva presentació contra un dels grans temples del futbol mundial. La golejada també va servir als blaugrana per espolsar-se alguns dubtes sobre el seu estat de forma i per anar progressant en l’encaix de dos peces que han de ser importants com són Coutinho i Dembélé, ahir molt millorat respecte al partit contra el Getafe.

Valverde va demostrar un absolut respecte pel Girona i pel que està fent aquesta temporada en la prèvia i també durant el partit. L’alineació que va posar ahir sobre la gespa en va ser el millor exemple. Dels habitualment titulars, van descansar Sergi Roberto, que va deixar el seu lloc a Semedo, i Iniesta, situant Coutinho com a interior. Al davant, el trident amb Dembélé, Messi i Luis Suárez. No es va guardar res el tècnic barcelonista, que al Camp Nou va recuperar el 4-3-3 en la seva versió més ofensiva.

L’inici del partit va ser d’autèntica bogeria. En els primers minuts de joc, Umtiti va fer una errada incomprensible en no refusar una pilota i Portu ho va aprofitar per driblar Ter Stegen i avançar el Girona amb una impecable definició. El Barça, però, va reaccionar ràpid i dos minuts després va empatar mitjançant Luis Suárez, assistit per Messi. Sense Iniesta, no hi havia gaire pausa en el joc del Barça, que se n’anava endavant rapidíssim, sense madurar els atacs. Hi ajudava el perfil dels futbolistes però també un plantejament agosarat de Machín, que, si a Girona en la primera volta havia ordenat un marcatge individual de Maffeo a Messi, ahir va proposar una defensa avançada i deixar més lliure l’argentí. El resultat, una sagnia per al seu equip i un nou recital del 10 blaugrana.

Les ocasions van succeir-se a la porteria de Bounou. En una Dembélé es va encantar massa i va intentar driblar quan tenia un xut clar i en una altra el porter del Girona va respondre molt bé a una rematada de Luis Suárez. En va tenir una altra el francès, que va rematar als núvols després d’una assistència de Rakitic. El públic, però, el va animar conscient que necessita agafar confiança per no perdre’s en la pressió que sempre exerceix el Camp Nou. Bernardo havia tret sota pals una vaselina de Messi, que ja no perdonaria el segon després de rebre de Suárez i de guanyar-se l’espai per al xut a còpia d’amagar els defenses. Va fer el tercer de falta directa emulant Rivaldo i Ronaldinho xutant per sota la barrera. Un nou gol especial per al seu repertori. I abans del descans va arribar el quart en un contraatac de manual iniciat per Dembélé, que va passar-la a Messi, aquest va conduir, va obrir cap a Coutinho i aquest a la primera va deixar el gol fet per a Suárez.

El guió del partit es va mantenir inalterable i el Barça va continuar sent un cicló fent dos gols més, un de Coutinho amb una rosca perfecta i un altre de Suárez després de ser assistit per Dembélé, que en aquest segon temps es va divertir. Amb una mica més d’encert, la golejada encara hauria pogut ser més escandalosa perquè les ocasions, clares, no van cessar. Vermaelen va reaparèixer per suplir un Piqué castigat i l’únic a lamentar va ser la lesió de Semedo.