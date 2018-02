“No ens podem confiar, els rivals no abaixen els braços”

Una altra victòria convincent del Barça en la lliga per continuar invictes i acostar-se a poc a poc a un títol que Valverde vol tenir entre les mans com més prompte millor. “Qui no té pressa per ser campió? Volem mantenir les distàncies amb els rivals i no ens podem confiar perquè ells no abaixen els braços, i nosaltres tampoc ens relaxarem. Volem mantenir aquest nivell durant el tram final de la temporada”, va assenyalar el tècnic blaugrana després d’un partit en què els seus jugadors van mostrar la capacitat que té l’equip de fer mal a tot tipus d’esquemes defensius. “Depenem del que ens dona el rival, si es tanca molt enrere hem de tenir més possessió, i si el rival et pressiona a dalt, doncs tenim més espais per córrer. Avui –per ahir– hem atacat bé l’espai quan ells arriscaven i hem llançat ràpid els contraatacs. Els hem fet mal”, hi va afegir Valverde.

Tot i la golejada, l’entrenador blaugrana va tenir paraules d’elogi per a Machín: “És un gran entrenador, estan jugant molt bé i mostren entusiasme en cada partit. El Girona està molt viu i està fent una temporada magnífica en el seu primer any.” D’inici, el tècnic va escollir un onze molt ofensiu amb Dembélé i Coutinho com a acompanyants de Suárez i Messi. El francès i el brasiler van respondre a la confiança de Valverde amb un gran partit contra un Girona voluntariós. “Són dos jugadors que ens han d’ajudar, cadascun amb les seves característiques. Dembélé com a extrem i Coutinho com a interior. Els veig una bona progressió i han fet un pas endavant en l’aspecte esportiu i mental. Quan un jugador fa gols, això li dona la seguretat que necessita. Dembélé ha buscat aquesta confiança i s’ha trobat millor amb el pas del temps. Tenim molts partits en pocs dies i ens han d’ajudar com ho estan fent.”

En un partit rodó, les males notícies van arribar en forma de lesió. La més greu va ser la de Semedo quan el Barça ja havia fet els tres canvis: “Ha estat una jugada de mala fortuna i és una lesió muscular. Haurem d’esperar que es facin les proves.” D’altra banda, la substitució de Piqué va ser simplement per precaució. “Ha sofert un cop al genoll però està bé. Està jugant d’inici perquè el problema al genoll és controlable. L’he canviat per precaució però podia continuar”, hi va afegir Valverde sobre les molèsties del central.

El següent repte serà Las Palmas, on Jordi Alba serà baixa per acumulació de targetes. Suárez també va buscar la groga però Alberola Rojas no la va mostrar i Valverde no va voler entrar en polèmiques. “Suárez sempre juga igual. Són jugades normals i l’àrbitre decideix. Si no puc comptar amb Jordi Alba jugarà un altre company”, va sentenciar.