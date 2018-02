El cim a sis passes

Trenta-dues jornades d’imbatibilitat del Barça en el campionat de lliga. Un ratxa iniciada el 15 d’abril del 2017 amb un treballat 3-2 signat al Camp Nou i que dissabte va sumar l’últim capítol amb el 6-1 endossat al Girona. Tot plegat, per inscriure un nou rècord del club. L’anterior, signat pel Barça de Pep Guardiola la temporada 2010/11, va arribar fins a les trenta-una jornades.

La nova fita s’ha vertebrat en dues parts: les set últimes jornades de la temporada passada i les 25 primeres de la present. Una circumstància que fa que Ernesto Valverde compateixi la distinció de ser l’entrenador blaugrana amb millor ratxa en el campionat amb Luis Enrique. I és que el tècnic asturià s’asseia a la banqueta en les esmentades set jornades de la campanya passada, abans de cedir el testimoni al tècnic basc d’origen extremeny.

La sòlida trajectòria en la lliga fa que calgui remuntar-se al 8 d’abril del 2017 per trobar l’última ensopegada del Barça en el campionat. Aquell dia, els blaugrana van caure contra el Màlaga a La Rosaleda 2-0; una derrota, coincidint amb la jornada 31, que va suposar un pas enrere determinant en les aspiracions del Barça de prendre el títol al Madrid. Des de llavors, el balanç del Barça en partits de lliga és de 27 victòries i 5 empats. Destaca el fet d’haver guanyat dos cops al Santiago Bernabéu durant aquest període: 2-3 en el clàssic del 23 d’abril del 2017, recordat pel gol de Messi en el temps afegit, i 0-3 el 23 de desembre, coincidint amb a jornada 17 d’aquest campionat. El resultat més ampli correspon al 7-1 endossat a l’Osasuna en la jornada 34 de la temporada passada. En els 32 partits invictes, els blaugrana han registrat 96 gols i només n’han encaixat 21.

Pel que fa a la ratxa de la lliga 2010/11, els de Guardiola es van mantenir invictes de la jornada 3 a la 33, amb un balanç de 27 victòries i 4 empats. La dinàmica va arrencar el 19 de setembre del 2010 amb un meritori triomf (1-2) contra l’Atlético a l’estadi Calderón i es va trencar el 30 d’abril del 2011, quan van perdre 2-1 contra la Real Sociedad a Anoeta. Precisament, el club txuri-urdin és el que acredita el rècord absolut d’imbatibilitat de primera. En total, 38 jornades sense perdre, repartides entre les sis últimes de la temporada 1978/79 i les 32 següents de la 1979/80. Una fita escrita per la històrica generació d’Arconada, Satrústegui, López Ufarte i Perico Alonso, que, sota la direcció d’Alberto Ormaetxea, va guanyar dues lligues seguides (1980/81 i 1981/1982). Gairebé quatre dècades després, al Barça se li presenta la motivació de seguir acostant-se al registre del club basc i intentar superar-lo. Es tracta d’un repte exigent, però la solidesa i la regularitat que han mostrat els de Valverde al llarg del campionat dona marge per plantejar-se’l. Per arribar-hi, als blaugrana els queden sis partits, començant pel de dijous al camp de Las Palmas. El principal repte, però, es presenta diumenge amb la visita de l’Atlético –segon classificat en la taula– al Camp Nou. Tot seguit, apareixen en el calendari blaugrana el Màlaga, l’Athletic, el Sevilla i el Leganés. Si s’aconsegueix no perdre en aquestes sis cites, s’haurà igualat el rècord històric de primera divisió. Per superar-lo, encara caldrà fer un pas més: guanyar o empatar contra el València a l’estadi coincidint amb la 32a jornada del campionat, fixada per al cap de setmana del 14 i 15 d’abril.