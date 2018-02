Amics del gol

Leo Messi i Luis Suárez. Luis Suárez i Leo Messi. El gol del Barça. Ras i curt. Dels 68 gols que ja ha marcat l’equip d’Ernesto Valverde en aquesta lliga 2017/18, 42 porten el segell o bé de l’argentí o bé de l’uruguaià. El gol passa per les seves botes. El derbi de dissabte contra el Girona, la seva última exhibició. Doblet l’un, hat-trick l’altre i victòria incontestable del líder per 6-1, amb el pobre Bounou pagant els plats trencats de la voracitat del tàndem. Amics, veïns i rivals. Messi ja suma 22 gols en aquesta lliga (2 de penal), per 20 de Luis Suárez. El trofeu Pichichi, destinat a viatjar cap a Castelldefels, amb el permís, és clar, de Iago Aspas (16) i Cristiano (14).

Contra el Girona es va repetir un fet que comença a ser norma. Marca Messi, marca Suárez. Això ha succeït en un total d’onze partits aquesta temporada. Nou vegades en la lliga [Girona, Alavés, Betis, Real Sociedad, Llevant, Madrid, Vila-real, Celta i Espanyol] i dos cops en la copa del Rei [Espanyol i Celta]. No ha passat a Europa, on Suárez, tot i que resulti estrany, encara no ha marcat.

La lluita fraternal per ser el màxim golejador de la lliga espanyola es trasllada també a Europa. Messi ha guanyat la Bota d’Or en quatre ocasions, Suárez l’ha guanyat dues vegades. L’un busca el seu cinquè premi; l’altre, el tercer. De les últimes vuit edicions del trofeu, sis Botes d’Or porten el nom de Messi o de Suárez. Aviat està dit. 34 gols va marcar l’argentí en l’edició del 2010, 50 gols en la del 2012 i 40 en la del 2013. N’és el vigent campió. Els 37 gols de la temporada 2016/17 li van valer per sumar el seu quart premi al davant de l’holandès Bas Dost i del crac de Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Suárez, amb el Liverpool, va guanyar l’edició del 2014 amb 31 gols i va repetir, ja de blaugrana, el 2016, amb 40 gols. Només Cristiano s’ha colat a la festa els últims anys (2011 i 2015, i trofeu conjunt amb Suárez el 2014).

Ara mateix hi ha quatre futbolistes que superen els números de Messi i de Suárez en aquesta cursa de fons. Harry Kane, autor del gol del triomf del Tottenham en el partit d’aquesta jornada al camp del Crystal Palace en la Premier (0-1), ja en suma 24. Un menys (23) n’han marcat l’egipci Salah i l’italià Immobile. Tots dos també han marcat aquest cap de setmana amb els seus respectius equips. Immobile ho va fer en la golejada de la Lazio en la visita al camp del Sassuolo (0-3), i Salah, a Anfield, en la golejada dels de Klopp contra el West Ham (4-1). També va marcar ahir Agüero, però la seva diana al camp de l’Arsenal no computa en aquesta batalla perquè era la final de la copa de la lliga. Tot i això, 21 gols suma el futbolista del Manchester City. Les altres dues grans amenaces per a Messi i Suárez en la lluita per la Bota d’Or arriben des de França. Tenen nom i cognom. Edinson Cavani i Neymar Júnior: 24 gols ha marcat l’internacional uruguaià i 19 en suma Neymar en el seu primer any en la Ligue 1. Cavani va marcar ahir contra l’Olympique de Marsella (3-0), el mateix rival de dimecres en la copa de França, però la gran cita per als dos killers del PSG serà el 6 de març al Parc dels Prínceps, en el partit de tornada de la Champions contra el Madrid i en què l’equip d’Emery està obligat a remuntar el 3-1 de l’anada al Bernabéu.

Tots els cromos

Messi imagina i copia. Inventa i calca. És simplement el millor del món. Capaç d’innovar amb accions mai vistes abans i capaç també d’emular els més grans. A Leo li hem vist fer gols de tots els colors. Té tots els cromos de la col·lecció. Contra el Girona en va afegir un altre al seu extens repertori. El seu gol de falta per sota de la tanca de dissabte va recordar els gols d’altres genis del Barça d’èpoques anteriors com aquell de Ronaldinho contra el Werder Bremen i aquell de Rivaldo contra el Milan. Aquest gol li havíem vist a Messi amb la samarreta de l’Argentina, però és el primer que fa d’aquestes característiques amb el Barça al Camp Nou. Ni Maradona ni Cruyff han escapat al plagi. Imagina i crea. Veu i imita. Fantàstica la rèplica del penal indirecte de Cruyff i Olsen que van dur a terme contra el Celta Messi i Suárez fa dos anys i sensacionals també els dos gols calcats als que va fer Maradona en el mundial del 86. Contra l’Espanyol, imitació de la mà de Déu i contra el Getafe, cavalcada antològica marxant d’un rival i d’un altre. Pura màgia. Messi i el seu efecte mirall.

