Una setmana marcada en vermell al calendari

L’Atlético no va fallar al Sánchez Pizjuán (2-5) i continua a set punts del Barça abans d’afrontar una setmana decisiva per al desenllaç de la lliga. El duel de diumenge entre els dos conjunts pot marcar un abans i un després en la lluita per el títol. Si els blaugrana aconsegueixen el triomf, encarrilarien la lliga, amb una distància còmoda, a onze jornades del final –33 punts en joc–. En canvi, si els de Simeone trenquen la imbatibilitat del Barça i sumen els tres punts al Camp Nou, tot quedaria obert en un tram final d’infart. El resultat no serà definitiu però sí un gran pas endavant o enrere. Valverde ja va avisar després d’empatar contra el Getafe que aquesta lliga “encara s’ha de suar molt”, i així està sent. L’Atlético acumula cinc victòries consecutives i no es rendeix. Sense la Champions, els de Simeone són encara més perillosos.

Tenint en compte els registres dels colchoneros, el Barça no es pot relaxar en cap partit. El primer test, previ al duel de diumenge, serà aquest dijous contra Las Palmas. L’equip de Paco Jémez continua en la zona de descens però en els darrers partits ha mostrat una millora notable i s’ha col·locat a dos punts de la salvació. No serà un partit senzill tot i la diferència a la taula, però el Barça no pot fallar per mantenir a ratlla el seu perseguidor més immediat. A més, l’Atlético tampoc tindrà un enfrontament fàcil en el derbi madrileny al Wanda Metropolitano, ja que rep la visita del Leganés, una de les revelacions de la temporada, i podria ensopegar. El fet que els colchoneros disputin el seu duel de la 26a jornada un dia abans significarà que els blaugrana afrontin el vital duel del Camp Nou més desgastats. En set dies el Barça podria encarrilar el primer títol de l’etapa Valverde si suma els sis punts i augmenta la diferència amb l’Atlético. Evidentment, la plantilla té aquestes dates marcades al calendari. Després, amb una setmana de descans al davant, tocarà visitar el cuer, el Màlaga, i començar a preparar el duel de tornada contra el Chelsea.

Controlar de reüll