Mateu Lahoz anima més la lliga amb un arbitratge nefast

Fa menys de quatre anys, el maig del 2014, Mateu Lahoz va impedir que el Barça guanyés la lliga en la temporada amb Gerardo Martino a la banqueta, amb la seva decisió de no concedir un gol legal a Messi en aquell partit decisiu, en l’última jornada, al Camp Nou contra l’Atlético de Madrid. Ahir, a menys de 70 hores d’un altre duel a l’estadi entre el conjunt blaugrana i el colchonero que serà clau en el desenllaç del campionat, tot i que encara queden dotze jornades per al final, el col·legiat valencià es va convertir en el gran animador de la lliga, ja que va acabar erigint-se com el gran impediment perquè els de Valverde sumessin els tres punts al camp de Las Palmas.

Nefast. Només així es pot qualificar l’arbitratge ahir del col·legiat de 40 anys, un dels que menys agraden al vestidor blaugrana. Ahir es va tornar a veure per què. I és que Mateu Lahoz va cometre diversos errors, un darrere l’altre, que van ser del tot decisius en el resultat final. El més greu, just abans del descans, quan no va voler expulsar el porter del conjunt canari, Chichizola, que en una sortida de l’àrea per intentar frenar un avanç de Luis Suárez, va tocar de forma molt clara la pilota amb les mans. Només hi ha dues explicacions. El col·legiat no ho va veure o va interpretar que ho havia fet de manera involuntària, ja que primer havia rebutjat la pilota amb el peu. Sorprenent, ja que el Chichizola, després de rebutjar malament amb el peu i veure que l’uruguaià el superaria, va treure la mà clarament. Acció doncs, de vermella. Valverde, habitualment tranquil, no va poder ocultar la seva indignació camí del túnel de vestidors i així ho va fer saber a l’àrbitre.

Just en l’inici del segon temps, va tornar el recital del col·legiat valencià, quan en un córner a favor de Las Palmas i després que la pilota impactés al pal, aquesta fregués el colze de Digne, precisament per aquest rebot. Una acció que només va veure Mateu Lahoz i que no va fer altra cosa que augmentar la incredulitat dels jugadors blaugrana. Minuts abans, les mans clares de Chichizola van ser involuntàries, i les de Digne, quasi inapreciables, no.

En la primera part, per cert, Mateu Lahoz ja s’havia empassat un possible penal sobre Paulinho. No va ser tampoc rigorós ja ben avançada la segona part, ja que tot i fer-se un fart d’ensenyar targetes grogues –un total de nou–, se’n va estalviar una de vermella a Gálvez per una entrada duríssima i per darrere a Leo Messi. Almenys no li va ensenyar cap targeta groga a Luis Suárez; potser perquè l’uruguaià no va cometre cap acció que convidés a fer-ho.