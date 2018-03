El perill més temptador

El francès ha marcat 13 gols en els 13 partits que ha jugat el 2018

Set gols en quatre dies, contra el Sevilla (3) i el Leganés (4). Aquest és l’estratosfèric bagatge amb el qual Antoine Griezmann es presentarà demà al Camp Nou en el partit que pot decidir més de mitja lliga, ja que, després de la punxada del Barça contra Las Palmas, la distància entre els dos equips s’ha reduït a només cinc punts. I aquests grans números de Griezmann només són la punta de l’iceberg, ja que ja fa cert temps que el Petit Príncep va fer evolucionar el seu joc i va passar de ser un gran davanter a erigir-se en un dels millors futbolistes del món, capaç de marcar gols i de fer assistències, però també de fer jugar l’equip i de protagonitzar accions només a l’abast dels escollits. És per això que ningú dubta que Griezmann serà demà el gran perill de l’Atlético, el jugador a controlar de més a prop, ja que és precisament en els duels amb espais quan el francès més sobresurt, aprofitant els metres per deixar anar tota la seva màgia. L’interès en Griezmann, però, no acabarà aquí, ni de bon tros, perquè l’afició del Camp Nou, mentre el tem durant 90 minuts, també podrà començar a imaginar-se’l fent les mateixes entremaliadures vestit de blaugrana, ja que el francès és l’objectiu número u de la secretaria del FC Barcelona per reforçar l’equip l’estiu vinent. El jugador, que passarà a tenir una clàusula de rescissió de 100 milions, no veu amb mals ulls poder formar un atac amb Messi i Luis Suárez, i fins i tot al gener es va especular amb el gest del Barça de donar el dorsal 14 a Coutinho, deixant lliure el 7 per a l’arribada de Griezmann. Acabi sent blaugrana o no, el cert és que en aquests moments el crac francès defensa els colors de l’Atlético i que, per tant, demà serà rival i perill, i amb una espina ben clavada al cor.

Les xarxes impossibles