Els guardians de la lliga

L’un, nascut a Mönchengladbach, Alemanya, el 30 d’abril del 1992. L’altre, a Škofja Loka, Eslovènia, el 7 de gener de l’any següent. Tots dos van aterrar l’estiu del 2014 a la lliga espanyola. Marc-André ter Stegen, per intentar suplir un mite de la porteria blaugrana, Víctor Valdés, i Jan Oblak, per fer el mateix a l’Atlético de Madrid després de la marxa de Thibaut Courtois. Per a cap dels dos, però, tot i la seva qualitat ja contrastada tot i la seva joventut, va ser bufar i fer ampolles assolir la titularitat. A l’alemany, una aposta més de futur, ja que el Barça també va fitxar Bravo, li va costar dues temporades passar davant del xilè, que va fer les maletes; i a l’eslovè, uns mesos, ja que el titular a l’inici del seu primer curs era Moyà, que aquesta mateixa setmana ha fitxat per la Real Sociedad.

Des de fa temps es pot assegurar que tots dos estan entre els millors porters del món. Els 12 milions pagats pel Barça al Borussia Mönchengladbach en el seu moment per Ter Stegen, i els 16 que va abonar el conjunt madrileny al Benfica per Oblak, quantitats que no eren gaire habituals per un porter, i menys sent tan joves, són actualment una ganga i una de les millors inversions que han fet els dos clubs no ja en els últims anys, sinó al llarg de tota la història. La seva qualitat sobretot, amb aturades a l’abast només d’uns pocs, però també la seguretat que aporten als respectius equips, i la seva regularitat, així ho confirmen. També els seus números. I és que avui al Camp Nou, en un duel clau de cara al títol, s’enfronten els dos porters menys golejats de la lliga, i amb molta diferència respecte a la resta. Són, de fet, els únics amb possibilitats reals de guanyar el trofeu Zamora. Per a Ter Stegen, que ha rebut13 gols en les 26 jornades disputades i ha estat capaç de deixar la seva porteria a zero en 15 partits, seria el primer cop. Oblak, en canvi, ja sap què és ser el porter menys golejat de la lliga, i dos cops, ja que tant el curs passat (21 gols rebuts) com en l’anterior (18, amb una mitjana de 0,47 per partit, igualant així la millor, de Liaño el 1994), ho va ser. Amb 11 gols encaixats en les 26 jornades disputades, de les quals en només nou ha hagut de recollir la pilota del fons de la seva porteria, l’eslovè va pel camí d’igualar o fins i tot poder superar, si manté aquest ritme, els seus millors registres des que va aterrar al club colchonero.

Pel que fa a títols individuals, Oblak guanya de moment la partida a Ter Stegen, que pot presumir, però, d’un palmarès de títols col·lectius a envejar per l’eslovè, que tot i que amb el Benfica sí que va guanyar una lliga, una copa i una copa de la lliga, com a colchonero només ha pogut aixecar una supercopa d’Espanya. Va quedar a les portes de la Champions a Milà, en aquella famosa tanda de penals en què no en va aturar cap. Nou títols de catorze possibles acumula en canvi Ter Stegen des que va arribar al Barça, inclosa l’orelluda, aconseguida el 2015 a Berlín, en una Champions amb diverses actuacions estel·lars, com en la tornada de les semifinals, a Munic.

Cara a cara per novè cop des que van arribar als seus clubs –s’han enfrontat quatre cops en la lliga i dos en la Champions amb resultats sempre ajustats–, el de demà serà un xoc d’estils. Tant pel que fa als equips com a les porteries, amb dues maneres de fer diferents però igual de decisives i que encaixen a la perfecció en el joc dels seus equips. D’una banda, Ter Stegen, el prototip de porter modern, capaç de tocar la pilota amb els peus fins i tot millor que alguns jugadors de camp, però alhora resolutiu com pocs sota els pals, capaç de posar mans miraculoses i evitar gols cantats, i amb l’un contra un com una de les seves especialitats, ideal per a equips amb defenses avançades com la del Barça. Precisament, en un test que publica el lloc web del club blaugrana, i destacant la millor virtut del que avui serà el seu rival, Oblak destacava de Ter Stegen “el seu joc amb els peus”, mentre que l’alemany, parlant de l’eslovè, elogiava la seva capacitat “d’estar sempre relaxat i l’estabilitat que dona al seu equip”. Requeriments bàsics per a l’Atlético de Madrid, on Oblak, un tipus de porter més clàssic, de gran reflexos i a qui li agrada viure més sota la porteria i amb la defensa més arreplegada, encaixa també a la perfecció. Com la lliga, el Zamora també és cosa de dos.

13

GOLS

encaixats en 26 jornades

11

GOLS

encaixats en 26 jornades