600 del 10

L’àvia Celia, a qui Leo Messi dedica sempre els seus gols assenyalant el cel amb els dos dits índexs, ja acumula 600 dedicacions, una xifra inversemblant en el futbol del segle XXI només a l’abast d’un geni irrepetible com el 10 blaugrana, que diumenge, amb un llançament de falta directa excel·lent, va afegir una obra d’art més a la seva extensa col·lecció. En total, Leo Messi suma 539 gols amb la samarreta del Barça –només comptant els partits oficials– i 61 amb l’albiceleste, dels quals 27 pertanyen a duels amistosos que, en tractar-se de gols assolits en dates FIFA, també es consideren oficials estadísticament. I dels 600, és clar, n’hi ha de totes les formes i colors, fins al punt que a hores d’ara es podria dir que a Messi només li falta marcar una diana de córner directe per completar l’àlbum de cromos perfecte. I és que des que Valbuena, el porter de l’Albacete la temporada 2004/05, va veure com un menut davanter el superava amb una vaselina sublim a passada de Ronladinho, han passat gairebé tretze anys, un període de temps, l’era Messi, en què l’argentí ha marcat després d’eslàloms impossibles, amb xuts plens de rauxa o ajustats al pal, picant la pilota per damunt del porter, amb el cap, amb el pit, amb el braç, de falta, de penal... per fer aixecar el públic del seu seient amb els ja clàssics crits de “Messi, Messi!”, amb què homenatgen un jugador del tot irrepetible. I això que el 10, quan era el 19, no semblava un jugador cridat a superar tots els registres golejadors. Era màgic, brillant, però més desequilibrant per la banda que no pas depredador de l’àrea. En les seves primeres quatre temporades com a professional, de fet, Messi només va fer 42 gols amb el Barça, una xifra molt allunyada del Bota d’Or que seria en el futur. El seu futbol, sempre en constant creixement, però, va fer un gir la temporada 2009/10, ja amb el triplet de Guardiola a la butxaca, moment en què el tècnic de Santpedor va decidir apropar Messi a les porteries rivals, reinventant la posició de fals 9. I la resposta de l’argentí va ser fulgurant, ja que entre els anys 2009 i 2011 va signar 210 dianes, la qual cosa el va convertir en doble guanyador de la Bota d’Or. I des de llavors, i malgrat que Leo Messi ha anat variant de posició, ja que va tornar a la banda amb Luis Enrique per després anar endarrerint-se fins a acabar jugant de tot, l’astre ha seguit la seva estreta relació amb el gol, fins al punt que ja encadena quatre anys en què no baixa de les 52 dianes per exercici, una autèntica barbaritat que li ha permès anar superant tots els registres, amb quatre Botes d’Or i quatre Pichichis pel camí.

La dissecció dels gols