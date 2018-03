La trobada definitiva

La direcció esportiva del FC Barcelona no deixa de treballar en cap moment amb la intenció de reforçar l’equip de cara al futur. Es fan seguiments de jugadors i, si es pot, es tanquen algunes operacions que ja estaven molt avançades gràcies a la feina prèvia feta per tots els estaments del club implicats en la gestió d’un fitxatge. El d’Arthur Melo gairebé va quedar tancat en un viatge de Robert Fernández al Brasil la mateixa setmana que el Barça va jugar a Londres contra el Chelsea en l’anada dels vuitens de final de la Champions. Entre totes les parts es va acordar no fer-ho oficial i trobar-se a Barcelona per acabar de tancar tota l’operació i firmar els pertinents contractes.

Doncs bé, ahir va ser el dia. Diumenge una expedició del Grêmio de Porto Alegre, formada pel director general, Carlos Amodeo, i l’advocat del club, Gabriel Vieira, ja es van personar a Barcelona –van veure des del Camp Nou el partit contra l’Atlético– perquè un dia després tenien fixada una reunió a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí amb el CEO del Barça, Òscar Grau, i el mànager general, Pep Segura, per enllestir l’operació. També hi era el representant del futbolista, Jorge Machado, que va arribar a Barcelona ahir mateix. Els termes de l’acord pràcticament ja van quedar definits en l’anterior trobada. Arthur Melo arribarà al Barça el gener del 2019 i el club blaugrana pagarà per ell 30 milions d’euros fixos en tres terminis, més 10 milions en variables.

Arthur Melo és un migcampista talentós; alguns al Brasil ja comparen les seves característiques amb les d’Andrés Iniesta. És a dir, ben dotat tècnicament, amb capacitat de desequilibri i bon organitzador del joc. Fa uns dies el jugador ja va afirmar que l’operació estava a punt de tancar-se i que aquesta beneficiaria tothom. Amb la seva incorporació, el Barça haurà de resoldre un problema amb els seus extracomunitaris. Ara mateix en té tres: Luis Suárez, Coutinho i Yerry Mina. El club espera que en aquest temps Coutinho aconsegueixi un passaport que li permeti jugar com a comunitari, tot i que no es refia que els tràmits estiguin enllestits a l’estiu.