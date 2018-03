El grup i el club mantenen la confiança en André Gomes

El Barça havia trenat un bon contraatac, i André Gomes, obert a la dreta, tenia una centrada fàcil quan gairebé ja estava al vèrtex de l’àrea de l’Atlético de Madrid. Però el portuguès, en lloc de buscar un company desmarcat, inexplicablement, la va enviar a les mans d’Oblak directament. Una magnífica ocasió desaprofitada. Bona part de l’afició del Barça, que ja ha perdut la paciència amb Gomes, el va començar a xiular. No va ser el primer cop que va passar durant el partit. Des de la banda, Ernesto Valverde va fer evident la seva desaprovació amb l’actitud del públic i alguns companys, com Ter Stegen, també.

El seguidor blaugrana comença a estar fart del nivell que ofereix André Gomes, que va arribar amb l’aurèola de figura després que el club pagués per ell 35 milions d’euros més gairebé 20 en variables. Una quantitat important i que no es correspon amb el seu rendiment en la temporada i mitja que fa que és al club. La sensació que es tracta d’un fitxatge frustrat la té l’aficionat, però no pas el grup ni els dos entrenadors que ha tingut. Luis Enrique sempre va creure en ell i malgrat que no era titular indiscutible, amb l’asturià dirigint l’equip va acabar amb unes xifres de partits força destacables: 30 de lliga –17 com a titular i 1.590 minuts– 8 de copa del Rei, 1 de la supercopa d’Espanya i 8 de Champions. Va fer un total de tres gols, tots en la lliga.

Amb Ernesto Valverde tampoc és fix, però ha participat en força partits i en alguns d’importants ha estat titular, per exemple a San Mamés, al Wanda Metropolitano i a Anoeta. Ha participat en 12 partits de lliga –4 de titular i 458 minuts–, 5 de copa, 1 de la supercopa d’Espanya i 6 de lliga de campions. Encara no ha pogut marcar cap gol.

La xiulada i la falta de suport del públic cap a un jugador propi no ha agradat a la plantilla, que no acaba d’entendre com no es fa costat a un futbolista que el que menys necessita en aquesta situació és una pressió afegida. El grup considera que André Gomes és un futbolista important de la plantilla i que està cridat a seguir-ho sent en aquest tram final i també en el futur. De fet, té moltes possibilitats de ser titular en el partit de Champions contra el Chelsea tenint en compte que Coutinho no pot jugar i que només un miracle permetria que Iniesta ho pogués fer. Contra l’Atlético, Valverde el va fer entrar abans que Paulinho, que no està rendint a un gran nivell en els últims partits.

Amb el pas del temps, el club també ha valorat més André Gomes. A l’estiu es van plantejar la seva marxa per poder aconseguir diners per afrontar els fitxatges que volien fer. El Tottenham de Pocchetino s’hi va mostrar interessat, però no van arribar a cap acord. A més, Valverde va fer saber als responsables esportius que comptava amb el jugador i que no es volia desprendre d’ell si no era estrictament necessari.