Els motors de Valverde

Rakitic ha millorat jugant per dins i Busquets, estant més protegit

Ernesto Valverde ha aconseguit implantar el seu segell al Barça en un temps rècord, una evolució del joc de l’equip digne d’estudi, ja que el Txingurri ha estat capaç de retocar-ho gairebé tot sense afectar les bases del genuí futbol dels blaugrana, per tornar a fer del Barça un equip guanyador sense perdre el gust pel joc ofensiu i vistós, amb la possessió com a eina principal i amb les bandes com a protagonistes per trencar les defenses rivals. I tot, en bona mesura, el tècnic ho ha aconseguit profanant el teòricament intocable 4-3-3, un pas al 4-4-2 –o 4-5-1 quan Leo Messi baixa al mig del camp a rebre la pilota– fruit, aparentment, de l’adeu inesperat de Neymar, primer, i de la lesió de llarga durada de Dembélé, després. Ho tingués al cap des d’un primer moment o no, el cert és que aquesta variació del dibuix de Valverde, amb l’entrada d’un quart migcampista, sigui Paulinho, André Gomes o fins i tot Aleix Vidal, ha generat nous rols a l’equip de jugadors que la temporada passada semblava que s’havien allunyat de les seves millors versions.

Dos casos evidents, a banda de Jordi Alba, són Sergio Busquets i Rakitic, els grans motors del Barça de Valverde, dos migcampistes que, jugant més junts, han millorat en l’aspecte individual tant com ho ha fet el col·lectiu gràcies a ells, ja que ara, per exemple, Iniesta està més protegit, la qual cosa ha provocat un renaixement del mag manxec. “Tenir Busquets més a prop m’ajuda molt. En jugar amb quatre migcampistes ens és més fàcil acostar-nos a l’àrea rival”, va afirmar Rakitic en la prèvia del partit contra el Chelsea. I és que el croat torna a ser enguany el totcampista de la seva primera temporada al Camp Nou, el jugador que és capaç de recuperar pilotes, fer cobertures, participar en la creació i trepitjar àrea a la vegada. “Per equilibrar l’equip és un jugador impagable. Pot acompanyar Busquets o substituir-lo, i sense perdre la seva arribada característica”, va analitzar Valverde fa unes setmanes en ser preguntat per la incidència de Rakitic en els seus esquemes. I és que no hi ha dubte que l’exfutbolista del Sevilla s’ha convertit en una de les peces intocables del Txingurri, que l’ha fet jugar en 42 dels 44 partits oficials que el Barça ha disputat fins ara, una xifra només igualada per Messi. I és que curiosament, en quatre dels empats d’aquesta temporada –als camps de l’Olympiacòs (0-0), el Celta (1-1), el València (1-1) i Las Palmas (1-1)– i en l’única derrota –contra l’Espanyol, en l’anada dels vuitens de final de la copa del Rei (1-0)–, Rakitic va ser suplent, mentre que no va jugar ni un minut en l’1-1 de lliga a Cornellà. “Jugaré sempre allà on l’entrenador em posi, però si puc escollir prefereixo fer-ho per dins, allà on fa temps que jugo amb Croàcia i on crec que he fet els meus millors partits”, va reconèixer Rakitic a Londres. I és que la seva millora substancial no només es basa en el factor Busquets, sinó també en la seva zona d’influència, ja que ara, en moltes ocasions, el croat és més la peça d’un doble pivot que l’interior que ha de pujar i baixar, un rol on es troba molt més còmode. De fet, com va recordar Valverde, Rakitic ha arribat a ser el principal substitut del mateix Busquets, una clara demostració de quin és el paper que apareix al cap del Txingurri quan rumia on pot rendir millor el croat.

Un jugador dièsel