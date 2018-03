Primer toca la lliga

Aquest vespre hi ha partit del Barça, i no és contra el Chelsea. Perquè, tot i que el duel de dimecres contra els blues ja fa dies que va en boca de tothom, l’equip d’Ernesto Valverde té abans el partit de Màlaga (20.45 h, Movistar Partidazo), un enfrontament sense el glamur de la Champions League i aparentment fàcil, ja que els andalusos, amb un peu i mig a la segona divisió A després d’encadenar set derrotes, semblen el rival més còmode de la lliga. La realitat, però, és que aquest vespre, com en totes les jornades, el Barça es juga tres punts tan vàlids com els del Santiago Bernabéu o el Wanda Metropolitano, en un estadi on la temporada passada el Barça es va deixar mitja lliga (2-0) i amb l’avís de l’empat contra Las Palmas encara ben present. Perquè de poc haurà servit la treballada victòria contra l’Atlético de Madrid de diumenge si el Barça avui no suma els tres punts, ja que una ensopegada obriria de nou la lluita per una lliga que no fa tant de temps semblava sentenciada. Per tot plegat, als de Valverde no els queda més remei que aparcar el duel de dimecres de la seva memòria selectiva i centrar-se al 100% en un Màlaga que, sense res a perdre, jugarà a totes per reenganxar-se al somni de la salvació. Això no vol dir, però, que el Txingurri no hagi d’obrir l’armari i reservar algunes peces del seu vestit de gala, tot i que les rotacions han perdut cert poder després de les lesions musculars d’Iniesta –cosa que farà que Coutinho sigui avui titular amb tota seguretat– i de Nélson Semedo –fet que obligarà Sergi Roberto a seguir acumulant esforços a les cames.

Començant per la línia defensiva, tot fa pensar que Ernesto Valverde donarà descans a Gerard Piqué, amb molèsties en un genoll des del derbi de la lliga de Cornellà-el Prat, fet que provocaria que l’eix el formin Umtiti i Vermaelen. Està per veure, però, si el Txingurri també opta per reservar Jordi Alba –Digne se situaria a la banda esquerra– o si, per contra, confia en la sobrietat física d’enguany del de l’Hospitalet de Llobregat. Més difícils, en canvi, es preveuen la resta de les rotacions, ja que Sergio Busquets, Rakitic, Leo Messi i Luis Suárez, a banda de Coutinho, semblen fixos en l’onze titular. Així doncs, a Ernesto Valverde només li balla una peça. O bé fa jugar Paulinho o André Gomes, per enfortir el mig del camp, o bé completa el trident ofensiu amb Dembélé, Paco Alcácer o Aleix Vidal. D’aquesta elecció, a més, també es podrien començar a treure conclusions del que l’entrenador podria fer dimecres contra el Chelsea per resoldre el problema provocat per les baixes d’Iniesta i de Coutinho, tot i que de ben segur que el Txingurri prendrà la decisió amb més tranquil·litat si ho fa amb tres punts més al sarró de la lliga.

L’Últim tren de primera